Kadın öğretmen, güneşten elektrik üretecek

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar ilçesinde Dudu Sözcüer (33), kadın girişimcilere sağlanan devlet desteğiyle güneş enerjisinden elektrik üretmek için tesis kurdu. Sözcüer, 1 milyon 800 bin lira yatırımın 585 bin lirasını hibe olarak aldığını, sağlanan desteklerle kadınların da yenilenebilir enerji sektöründe aktif olmaya başladığını söyledi.

Akhisar ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk annesi Dudu Sözcüer, güneş enerjisi santrali hayalini gerçekleştirdi. Matematik öğretmenliği mezunu Sözcüer, 2.5 yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'na başvurarak, hazırladığı güneş enerjisi projesine destek almaya hak kazandı. Kendilerine ait 12 dönüm arazi üzerinde 2 bin 200 güneş panelini yerleştiren Sözcüer, şöyle konuştu:

\"Böyle bir iş hayalimdi. Rüzgar güllerini hep görüyordum. Rüzgar güllerinden esinlenerek bu yola çıktım. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu\'nun Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, \'Kırsal Kalkınma için Katılım Öncesi Yardım Aracı\' olarak bilinen \'IPARD başvurularını araştırdım, okudum. Medyayı takip ettim. Yüzde 65 oranında destek aldım. Güneş enerjisi üretimine iyi bir destek veriliyordu. Eşim bana süreçte çok destek oldu. Sürekli arkamda oldu. Eşimin desteği ile buraya kadar geldik. Akhisar Kabaağaçkıran Mahallesi\'nde arazimiz var. Kendi arazimiz üzerinde kurmayı uygun gördük. Ortam da çok uygundu. Şu anda sistem kuruldu. Elektrik üretimine 1 hafta içinde başlıyoruz. İşin ucundan tuttuk ve bugün güneş enerji panellerini devreye alacağız. Tesis 537 kilowatt enerji gücüne sahip. 0.133 cent\'ten 10 yıl boyunca devlete elektrik satacağız.\"

Toplam 1 milyon 800 bin lira yatırımla uygulamaya konulaün güneş enerji projesi için Manisa Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'ndan 585 bin lira hibe destek aldıklarını anlatan Dudu Sözcüer, kadınların da temiz enerji sektöründe var olduğunu göstermek istediğini söyledi. Türkiye\'de güneş enerjisinden elektrik üretiminin yeni başladığını kaydeden Sözcüer, potansiyeli kadınların açığa çıkarabileceğini ve ülkenin elektrik üretimine katkı sağlayacaklarını ifade eti. Sözcüer, şöyle dedi:

\"Kadınlar; çekingen olmasın. Biz ilk başlarken \'Acaba olur mu?\' düşüncesiyle girmiştik. Ama devletin destekleri ve bizim de azmimizle kadınların da bu işi çok rahat şekilde başarabileceğini gördük. Kimse enerjisini geri çekmesin.\"

Manisa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Uğur Uslu ise, Manisa\'da 2 kadın yatırımcının güneş enerjisi üretimi yaptığını belirterek, güneş enerjisi üretimini verilen desteklerin sürdüğünü söyledi.



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