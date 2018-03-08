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Kadın öğretim üyeleri, 'cihaz' tartışmasından karakolluk oldu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı'nda, 2 kadın öğretim üyesi arasında, moleküler biyolojide kullanılan 'spektrofotometre' adlı cihaz nedeniyle tartışma çıktı

08 Mart 2018 13:14

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı\'nda, 2 kadın öğretim üyesi arasında, moleküler biyolojide kullanılan \'spektrofotometre\' adlı cihaz nedeniyle tartışma çıktı. Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin (40) tarafından darbedildiğini iddia eden Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar (35), fakülteye gelen polis eşliğinde, rapor almak üzere hastaneye götürüldü.
Olay, 5 Mart Pazartesi günü, merkez Yakutiye ilçesinde bulunan Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Eczacılık Fakültesi\'nde meydana geldi. Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar, fakültede herkesin yararlandığı moleküler biyoloji cihazı \'spektrofotometre\'nin kullanımıyla ilgili konuştuğu Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin\'in, kendisini yakasından tutup, tartakladığını ve hakaret ettiğini ileri sürdü. 2 kadın öğretim üyesi arasında çıkan kavga üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga sırasında derste olan öğrenciler ise olayı pencereden izledi. 
Fakülte binasından ağlayarak, çıkan Yrd. Doç. Dr. Özakar, aynı zamanda eşi olan fakültenin araştırma görevlisi Emrah Özakar ve polisler tarafından rapor almak üzere Palandöken Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde de gözyaşlarına hakim olamayan Yrd. Doç. Dr. Özakar ile eşi, burada açıklama yapmak istemedi. 
Prof. Dr. Çetin ise iddiaların iftira ve şer olduğunu öne sürerek, hukuki süreç başlatıldığı için konuşamayacağını, mahkeme sonunda kimin doğru söylediğinin ortaya çıkacağını belirtti.
GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELEMEDE
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, tartışmanın çıktığı alandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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