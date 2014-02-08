Kadın öğrencilere özel destek



ABD’nin ilk kadın astronotu Pamela Melroy ve ABD’nin ilk kadın başkan adayı Hillary Clinton’un, erkeklerin egemen olduğu alanlarda ilk olmalarının yanı sıra başka ortak bir noktaları daha var. O da ikisinin de zamanında sadece kadınlar için, elit bir üniversite olan “Women’s College” öğrencisi olmaları.

Sadece kadın öğrencilere özel bölümler açarak kadınların başarı çıtalarını yükseltme fikri Almanya'da da var.

Genia Gerasimova aslında eğitim bilimleri okumak istiyormuş. Enformatik dalında eğitim almak aklının ucundan bile geçmiyormuş. Ta ki Rus asıllı Genia 2012'de internette Berlin Teknik ve Ekonomi Yüksekokulu'nun kadınlara özel enformatik ve ekonomi lisans programını keşfedene kadar.

Genia “Bilgisayarla aram çok iyiydi ve bu alanda kendimi geliştirmenin çok iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Kadınlarla beraber eğitim görmek de bana oldukça rahatlatıcı bir fikir gibi geldi” diyor.

Kadınlara özel öğretim

Almanya'da kadınlara özel öğretim veren toplamda beş bölüm var. Bu bölümlerin açılmasındaki amaç matematik, enformatik, fen bilimleri ve teknik alanlarda Almanya'nın iş hayatında kadınların sayısını arttırmak. Geçen yıllarda sayılan bölümlerden kadın mezunların oranı yüzde 30. Bu oran OECD ülkelerinin ortalamasında.

Berlin'deki kadınlara özel bölümlerin yönetiminden sorumlu Juliane Siegeris, kadın öğrencilerin neredeyse yarısının, kadın ve erkeklerin beraber eğitim gördükleri bir bölümde enformatik dalını okumaktan çekindiklerini tahmin ediyor.

Bu düşüncesini “Kadınlar, erkek öğrencilerin 11 yaşından beri boş zamanlarında bilgisayar başından kalkmadıklarını düşünüyor. Asıl onların enformatik okumak istediklerini düşünürken, kendilerinin aynı yeteneğe sahip olmadıklarına inanıyorlar” şeklinde açıklıyor.

Her şeye sıfırdan başlanıyor

Teknik açıdan yetenekli kadınların, bu korkularını yenmeleri için yüksekokul, özel bir konsept geliştirmiş. Juliane Siegeris'in açıklamalarına göre derslerde, en azından enformatik alanında, her şeye sıfırdan başlanıyor. Soru sormak serbest, hatta desteklenen bir eylem. Çünkü enformatikte çoğu zaman anlaşılması zor, birçok kısaltma kullanılıyor.

Dikkat çeken bir diğer unsur ise derslerde aile sıcaklığında bir atmosferin hâkim olması. Dersler 09:30 ile 15:30 arasında yapılırken, öğrencilerin çocukları için de oyun oynama ve uyuma yerleri hazırlanmış. Kadınlara özel enformatik ve ekonomi bölümünde çocuk sahibi kadınların oranı oldukça yüksek, bu kış dönemi 40 öğrenciden 7'si anne.

22 yaşındaki Fatma El Hasan için çocuğu ve eğitim hayatı birbirinden ayrılamaz bir ikili. Bu yüzden ailesinin isteğinden farklı olarak tıp alanında eğitim almayı reddetmiş.

El Hasan “Liseyi bitirdikten sonra, oğlum dünyaya geldiği için bir sene bir şey yapmadım. Sonra bir kız arkadaşım geldi ve kendisinin de kayıtlı olduğu, kadınlara özel enformatik ve ekonomi bölümünden bahsetti. Çocuğum da olduğu için bu bölümün bana çok uygun olduğunu söyledi. Hep bilgisayarlara ilgim vardı, fakat enformatik okumayı hayal bile edemezdim” şeklinde konuşuyor.

Ders planları aynı

Fakat ne bu yüksekokula kabul almak ne de okumak çok kolay. Geçen dönem açık olan 40 kontenjana 100 kişi başvurmuş. Profesör Juliane Siegeris'in de altını çizdiği üzere ders planları diğer kadın ve erkeklerin beraber eğitim gördükleri bölümlerden farklı değil.

Siegeris'e göre öğrenciler bir yıl sonunda enformatiğin ne olduğunu almaya başladıktan sonra karışık bölümlerde de okumaya güven kazanıyorlar. Kadın mezunların okul sonrası durumları da oldukça iyi. Bu daha çok kadının, teknik bölümlerde eğitim almaya ilgilerini arttırıyor. Birçok inisiyatif de kadınların teknik alanlarda eğitim almasını destekliyor.

Fatma El Hasan ve Genia Gerasimova her ne kadar kadınlara özel bölümlerde okumuş olsalar da, gelecekteki yüksek lisans eğitimlerinde ya da iş hayatlarında tekrar daha çok erkekle beraber çalışmak onlar için hiç rahatsız edici bir fikir değil. Önemli olan şuan özgüvenlerini emin bir şekilde temellendirmiş olmaları.