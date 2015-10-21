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Kadın öğrenciler: İstanbul Üniversitesi'nde özel güvenlik kadınları taciz ediyor!

Öğrenciler, tacizci olduğunu ileri sürdükleri E.B’nin fotoğrafını üniversitenin duvarına yapıştırdı

21 Ekim 2015 18:50

Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi’nin ana kampüsü önünde toplanan kadın öğrenciler eylem yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören yaklaşık 50 kadın öğrenci, Hukuk Fakültesi öğrencisi 2  arkadaşlarının özel güvenlik görevlisi olarak çalışan E.B. tarafından psikolojik şiddet ve tacize uğradığı gerekçesiyle saat 13.00 sıralarında üniversitenin ana kampüsü önünde toplandı. 

Öğrenciler, taciz olayının 1 ay önce gerçekleştiğini E.B’nin tutuklanmak üzere çıkarıldığı ancak mahkeme tarafından serbest kaldığını ileri sürdü. Öğrenciler ayrıca, E.B’nin aynı taciz olayının gerçekleştiği fakültede çalışmaya devam ettiğini bundan da üniversite yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti. Ellerinde, "Teşhir ediyoruz. Bu okulda Özel güvenlik kadınları taciz ediyor" pankartı taşıyan öğrenciler, "Yaşasın kadın dayanışması", "Tacizci güvenlik istemiyoruz", "Öğrenci tacizine son" şeklinde slogan attı.

Yapılan basın açıklamasının ardından öğrenciler, tacizci olduğunu ileri sürdükleri E.B’nin fotoğrafını üniversitenin duvarına yapıştırdı. 

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