"Taciz olaylarında ceza arttırımı" ile ilgili görüşü sorulan bir vatandaş, kadın muhabirin sorusunu tacize devam edeceğini söyleyerek yanıtladı.

Dedikleriyle kadın muhabiri şoke eden genç adam, "Hiç affetmeden devam ederim, benim için caydırıcı olmaz. Şöyle her tarafı açık olduğu zaman ben diyorum ki: Of be!" diyerek sözlü tacizde bulunduğunu gayet sakin bir şekilde belirtti. Başka türlü tacizlerde bulunmadığını söyledi.