-KADIN MÜDÜR MİLLETVEKİLİNİ ÖLDÜRDÜ PATNA (A.A) - 04.01.2011 - Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde, bir okulun kadın müdürü milletvekilini bıçaklayarak öldürdü. Polis, müdür Rupan Patnak'ın, Bharatiya Janata Partisinin önde gelen isimlerinden Raj Kişor Kesri'yi, milletvekili rezidansında yandaşlarıyla görüşürken, şalından çıkardığı bıçakla öldürdüğünü belirtti. Polis yetkilisi, Kesri'nin korumalarının Pathak'ı etkisiz hale getirerek dövdüğünü, Pathak'ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Pathak'ın cinayetle suçlandığı kaydedildi. Polis yetkilisine göre, Pathak, dört yıl önce okulunun açılışını yapan Kesri'nin geçen yıl kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ediyor. Ancak Pathak'ın Kesri hakkında suç duyurusunda bulunmadığı bildirildi.