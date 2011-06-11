-KADIN MÜDÜR CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA DAHA GİRESUN (A.A) - 11.06.2011 - Giresun'un Espiye ilçesinde, Yağlıdere İcra Müdürü Zahide Tığlı'nın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 2 kişi daha tutuklandı. Yağlıdere İcra Müdürü Zahide Tığlı'nın, 7 Mart Pazartesi akşamı Adabük Mahallesi'nde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Hayrullah Koca ve Sadık Kuzu polis ekiplerince gözaltına alındı. Koca ve Kuzu'nun, ilk ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarına karar verildi. Yol ortasında tabancayla başından vurulunca ağır yaralanan 3 çocuk annesi Tığlı, Espiye Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tığlı'nın ayrı yaşadığı eşi Mustafa Tığlı (57) ile aralarında alacak meselesi bulunan Bahtiyar Öztürk (66) ilk ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.