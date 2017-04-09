Kadın Milliler'den Lüksemburg'a gol yağmuru

Rakibini 9-1 mağlup eden Kadın A Milli Takımı, 2019 Dünya Kupası Ön Eleme Turu'nda ikide iki yaptı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Faroe Adaları'nda düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kupası Ön Eleme Turu D Grubu'ndaki ikinci maçında Lüksemburg'u 9-1 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torshavn Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 10. dakikada Ebru Topçu, 17, 51 ve 70. dakikalarda Melike Pekel, 40. dakikada Elias kendi kalesine, 57, 75 ve 86. dakikalarda Selen Altunkulak ve 90+3. dakikada Didem Karagenç attı. Lüksemburg'un tek golünü 58. dakikada De Lemos kaydetti.

Gruptaki ilk maçında Karadağ'ı 3-0 yenen milli takım, son karşılaşmasını 11 Nisan Salı günü Faroe Adaları ile yapacak.