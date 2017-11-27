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Spor

Kadın milliler hazırlık maçında mağlup

A Milli Kadın Futbol Takımı, öne geçtiği maçta Ürdün'e mağlup oldu

27 Kasım 2017 19:49

Türkiye Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün'e 2-1 yenildi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan mücadelede milli takımın golü 38. dakikada Ebru Topçu'dan gelirken, Ürdün'ün gollerini 43. dakikada Maysa Jbarah ve 81. dakikada Shahinaz Jebreen attı.

Karşılaşmayı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın da izlediği belirtildi.

 

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