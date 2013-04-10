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Kadın milletvekillerine pantolon ve ceketin yolu açıldı

İç tüzüğün 'kıyafeti' düzenleyen 56. Maddesi aynen korunarak, 'Kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler' gerekçesi yazıldı

10 Nisan 2013 21:37

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM İç Tüzük Komisyonu, kadın milletvekillerine CHP’li Şafak Pavey’le gündeme gelen  ‘pantolon’ giyilmesinin yolunu açtı. Komisyon bugünkü toplantısında, Meclis Genel Kurulu’nda kadınların pantolon-ceket giyebileceklerine ilişkin öneride mutabakat sağladı. Ancak, düzenleme için  madde  değişikliğine  gidilmedi. Madde de yapılacak,  değişikliğin  spekülasyonlara neden olacağı  ortak görüş oldu. Bu nedenle, iç tüzüğün  ‘kıyafeti’ düzenleyen 56. Maddesi aynen korunarak, “Kadınlar tayyör ya da ceket ve pantolon giyerler’ gerekçesi yazıldı. Mevcut düzenleme  şöyle:

 

Kıyafet

 

MADDE 56 – Başkanlık kürsüsünde Başkan, beyaz kelebek kıravat ve siyah yelek üstüne siyah fırak giyer. Görevli kâtip üyeler de, koyu renk elbise giyerler.

Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilatı memurları ve diğer kamu personeli ceket giymek ve kıravat takmak zorundadırlar. Bayanlar tayyör giyerler.

Görevlilerin kıyafeti Başkanlık Divanınca tespit edilir.

 

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