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Kadın Meclisleri: Cinayetleri önlemek için yasalar etkin uygulanmalı

"Feminizm bu yılın kelimesi seçildi"

08 Mart 2018 19:39

Türkiye genelinde kadın hakları, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı mücadele veren Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda yaptıkları basın açıklamasında kadın cinayetlerindeki artışa dikkat çekti. Kadınlar, cinayetlerin önlenmesi için yasaların etkin uygulanması gerektiğini söyledi.

Kadınların dünya çapında verdikleri mücadele ile "Feminizm"in bu yılın kelimesi seçildiği belirtildi.

2017 yılında 409, sadece şubat ayında 47 kadın cinayeti işlendiğine dikkat çeken Kadın Meclisleri, bunun önüne geçebilmek için yasaların etkin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Kadın Meclisleri ve birçok diğer kadın plaformu akşam 19:30’da Taksim Meydanı'nda yürüyüş yapacak.

Yapılan basın açıklaması şöyle:

 

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