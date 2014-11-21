Kadın mastürbasyonuna yeni sözcükler; klittra, pulla, selfa

İsveç'te RFSU adlı bir seks araştırmaları vakfı, kadın mastürbasyonuna karşılık gelecek bir sözcük bulmak için ülke çapında yarışma başlattı.

İsveççe dahil olmak üzere dünyada hemen hiçbir dilde edebi ve argo sözcükler dışında kadın mastürbasyonuna karşılık gelen bir sözcük olmamasından yola çıkan seks araştırmaları vakfı RFSU’nun sözcüsü Kristina Ljungros, kadın mastürbasyonunun hemen hemen tüm dünyada tabu olarak görülmesi nedeniyle bu eyleme denk düşen bir sözcük bulunmadığını söyledi.

DHA’da yer alan habere göre Ljungros, “mastürbasyon” sözcüğünün genellikle erkeklere ait bir cinsel eylemi çağrıştırması nedeniyle böyle bir sözcüğe gerek olduğunu savundu. Kuruluşun açtığı yarışmaya bugüne kadar bine yakın sözcük önerisi geldi. Bunlardan ilk 34’e kalanlar arasında “klittra”, “pulla” ve “selfa” gibi sözcükler bulunuyor.