T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kadın kurye göğüslerindeki silikona yerleştirilmiş 1 kilo kokainle yakalandı

Hastaneye gönderilen kadının göğüslerinden 500’er gram kokain ameliyatla çıkartıldı

09 Mart 2016 16:34

Almanya’nın Frankfurt Havaalanı’nda bir kadın, göğüslerindeki silikonlara sakladığı bir kilo kokain ile yakalandı. Polislerin şüphelenmesi üzerine aranan kadının göğüslerinin her birine 500’er gram kokain yerleştirdiği ortaya çıktı. Polis, Kolombiya’da estetik uzmanı tarafından yerleştirildiği düşünülen kokainin hedefinin İspanya’nın Barcelona kenti olduğu görüşünde.

DHA’nın Alman Bild gazetesinden aktardığı habere göre, uyuşturucu kuryesi kadın Kolombiya’dan yola çıktığında göğüslerinin büyüklüğü nedeniyle dikkat çekti. Frankfurt havaalanında gümrük memurlarının şüphelenmesi üzerine kontrol edilen kadının silikonlarında uyuşturucu sakladığının anlaşılması üzerine, Frankfurt Üniversite Hastanesi’ne gönderilen kadının göğüslerinden 500’er gram kokain ameliyatla çıkartıldı. Kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

ETİKETLER

kokainkolombiyaalmanyabarcelonafrankfurtsilikon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24