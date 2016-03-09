Kadın kurye göğüslerindeki silikona yerleştirilmiş 1 kilo kokainle yakalandı

Almanya’nın Frankfurt Havaalanı’nda bir kadın, göğüslerindeki silikonlara sakladığı bir kilo kokain ile yakalandı. Polislerin şüphelenmesi üzerine aranan kadının göğüslerinin her birine 500’er gram kokain yerleştirdiği ortaya çıktı. Polis, Kolombiya’da estetik uzmanı tarafından yerleştirildiği düşünülen kokainin hedefinin İspanya’nın Barcelona kenti olduğu görüşünde.

DHA’nın Alman Bild gazetesinden aktardığı habere göre, uyuşturucu kuryesi kadın Kolombiya’dan yola çıktığında göğüslerinin büyüklüğü nedeniyle dikkat çekti. Frankfurt havaalanında gümrük memurlarının şüphelenmesi üzerine kontrol edilen kadının silikonlarında uyuşturucu sakladığının anlaşılması üzerine, Frankfurt Üniversite Hastanesi’ne gönderilen kadının göğüslerinden 500’er gram kokain ameliyatla çıkartıldı. Kadının gözaltına alındığı öğrenildi.