Kadın konukevleri gizli açılacak



Kadın Konukevleri Yönetmelik Taslağı’na göre, hayati tehlikesi bulunan kadınlar ve beraberindeki çocuklar hakkında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi koordinasyonunda kolluk kuvvetleri ve kadın sığınmaevleri tarafından her türlü tedbir alınarak, koruma planı hazırlanacak.

Milliyet'in haberine göre, 18 yaşından küçük şiddet mağduru çocuklar uygun bir kuruluşa yerleştirilecek. 18 yaşından küçük kız çocukları anneleri ile kuruluş hizmetinden yararlanabilecek. 12 yaşından büyük erkek çocuğu olan kadınlar ise her türlü mobilya kira, cari gideri ve iaşesi karşılanmak üzere bağımsız bir ev kiralanmak suretiyle barındırılecek.

Açılış törenleri yapılmayacak

Hayati tehlikesi bulunan kadının ikameti veya işyeri önünde personel görevlendirilecek, kadının gidiş gelişlerinde veya kuruluştan dışarı çıktıklarında görevli ekibin refakat etmesi sağlanarak önleyici kolluk tedbirleri uygulanacak.

Gerekirse kadın, konukevi içerisinde korunabilecek. Panik butonu ve mobil cihaz da dahil olmak üzere teknik araçlarla takibi yapılacak.



Kadın konukevi açılırken, gizlilik ilkesine uyulacak. Kuruluşun adresi, telefon numarası gizli tutulacak. Kuruluşu tanıtan tabela asılmayacak, temel atma ve açılış töreni düzenlenmeyecek ve kuruluşa doğrudan başvuru kabul edilmeyecek.



Yapılacak yazışmalarda kalan kadınların, çocukların ve çalışanların isimleri belirtilmeyecek, gerekli durumlarda üzerinde anlaşmaya varılmış kodlar kullanılacak.