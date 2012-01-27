-Kadın konukevinde 10 kız kaçtı GAZİANTEP (A.A) - 27.01.2012 - Gaziantep'te, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kadın konukevinde kalan 18 yaşından küçük 10 kız, 30 yaşındaki bir kadın ile birlikte güvenlik görevlisini etkisiz hale getirerek kaçtı. Alınan bilgiye göre, kadın konukevinde kalan Adile D. (30) ile 18 yaşından küçük 10 kız dışarı çıkmak istedi. Bu isteklerini reddeden güvenlik görevlisini bir odaya kapatan 11 kişi, görevlinin cep telefonuna da alarak kurumu terk etti. Olayın bildirilmesi üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, Adile D'nin Mevlana Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada 4 kız çocuğu ile Adile D'yi yakalarken, bir kız çocuğuna da daha sonra ulaşıldı. Diğer kızların bulunması için ise çalışma başlatıldığı bildirildi. -Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün açıklaması- Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Mehmet Emin Korkmaz, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dün saat 19.00 sıralarında biri 18 yaşından büyük 11 kişinin kadın konukevindeki güvenlik görevlisini odaya kilitleyip, cep telefonunu da gasbedip, telefonların kablolarını da kestikten sonra kuruluşu izinsiz olarak terk ettiğini belirtti. Kadın konukevinde kalan diğer kız çocuklarının pencereden dış kapıdaki diğer güvenlik görevlilerine haber vermesi üzerine mahsur kalan güvenlik görevlisinin odadan çıkarıldığını ve söz konusu olayın hemen emniyet güçlerine bildirildiğini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti: ''Kuruluşu izinsiz terk eden kızlardan 6'sı bugün emniyet güçlerince bulunmuştur. Bu kız çocuklarıyla ilgili adli işlemler devam etmektedir. Kayıp durumda olan 5 kızımızın aranma işlemleri emniyet güçlerince sürdürülmektedir. Söz konusu olayla ilgili idari ve adli işlemler müdürlüğümüzce takip edilmektedir.'' Mehmet Emin Korkmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren kadın konukevinde, kentte kız çocuklarına yönelik bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi olmaması nedeniyle, savcılık talimatıyla 18 yaş altındaki kız çocuklarının da barındırıldığını dile getirdi. Kız çocuklarının genellikle evden kaçma, erken yaşta evlilik, fiziksel şiddet ve cinsel istismar nedeniyle konukevine geldiğini, kadın konukevine gelen tüm kız çocukları için hemen mesleki çalışma yapıldığını, durumları uygun ve aile yanına döndürülmesinde sakınca olmayan çocukların vakit geçirilmeden ailesine teslim edildiğini bildiren Korkmaz, durumu daha ayrıntılı araştırma ve hukuki işlem gerektiren kız çocuklarının ise işlemlerinin sonuçlanıp, uygun hizmet modeli belirleninceye kadar kadın konukevinde zorunlu olarak misafir edildiğini ifade etti.