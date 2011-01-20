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KADIN KIYAFETLİ POLİS TUTUKLANDI YUNAK (A.A)

20 Ocak 2011 15:50

-KADIN KIYAFETLİ POLİS TUTUKLANDI YUNAK (A.A) - 20.01.2011 - Konya'nın Yunak ilçesinde kadın kıyafeti giyerek girdiği kuyumcu dükkanında tartıştığı iş yeri sahibini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı. Etek giyip baş örtüsü taktıktan sonra girdiği kuyumcu dükkanında, iş yeri sahibi Gürsel Yıldırımer'i (48) bıçakla yaralayan polis memuru Abdülkadir Öden (41) emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Öden, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Gürsel Yıldırımer'in Akşehir Devlet Hastanesinden taburcu edildiği öğrenildi. Konya'nın Yunak ilçesinde, polis memuru Abdülkadir Öden, dün kadın kıyafeti giyerek girdiği kuyumcu dükkanında tartıştığı iş yeri sahibi Gürsel Yıldırımer'i bıçakla yaralamıştı. 14 yıllık polis olduğu öğrenilen Abdülkadir Öden, dükkanın karşısındaki parkta yakalanmıştı. 

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