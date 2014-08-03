Kadın kıyafeti giyip dehşet saçtılar: 7 ölü

Batman'ın Kozluk İlçesi Örensu Köyü'nde hayvanlarını sağmaya gidenlere düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 kişi öldürüldü. Jandarma ekipleri, olay yerinde tabanca ve tüfeğe ait çok sayıda boş kovan bulurken, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri arıyor. Köy Muhtarı Selim İsen, saldırıyı gerçekleştirenlerin kadın kıyafeti giydiğini iddia etti.

Olay, Kozluk'un Örensu Köyü'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Köye bir kilometre mesafedeki Garzan Çayı kıyısındaki bölgede hayvanlarını sağmaya giden kadın ve aralarında çocukların da bulunduğu kişilerin üzerine kimliği belirlenemeyen kişi da kişiler tarafından tabanca ve tüfeklerle ateş açıldı. Açılan ateşte 15 yaşındaki Sultan Efe, kuzeni 15 yaşındaki Bilal Efe, 25 yaşındaki Sevime Tung, 65 yaşındaki Sadiye Tung, 17 yaşındaki İdris Güneş adı henüz öğrenilemeyen 13 yaşında bir çocuk ile Adana'dan köye ziyarete geldiği belirtilen 45 yaşlarındaki bir imam hayatını kaybetti.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayın duyulmasının ardından köye giden jandarma ekipleri, yaptıkları ilk incelemede öldürülen kişilerin başlarına ateş edildiğini belirledi. Olay sırasında bazı çocukların kaçmaya çalıştığı ve bu sırada arkalarından ateş edilerek öldürüldükleri ifade edildi.

Yaklaşık 20 hane olan Örensu Köyü Muhtarı Selim İsen, olayın saat 18.30 sıralarında gerçekleştiğini belirterek, "Biz köyden ayrılıp Batman'a bir düğüne giderken, hayvanların bulunduğu bölgeden silah sesleri duyduk. Hemen dönüp olay yerine gittiğimiz de 7 kişinin cesedi ile karşılaşıp, durumu jandarmaya bildirdik. Bu bir kişinin yaptığı olaya benzemiyor. Köylülerin anlattığına göre kadın kılığına girip köye gelenler bunları taramış. Köyümüzde daha önce böyle olay hiç olmamıştı. Büyük üzüntü yaşadık" dedi.

7 kişinin öldürüldüğü olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde detaylı incelemede bulundu. Jandarma kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Öldürülen 7 kişinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali: 1 kişi gözaltında

Batman Valisi Azmi Çelik, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Güvenlik görevlileri bölgede hem arazi çalışması yapıyor hemde olayı çok yönlü soşturuyor. Eldeki tüm ipuçlarını değerlendiriyoruz" dedi.

Bu arada Batman Valiliği, 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"İlimiz Kozluk ilçesi Örensu Köyü'nde 2 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 19.30 sularında vatandaşlarımız arasındaki anlaşmazlıktan dolayı meydana gelen silahlı kavgada 4'ü bayan 3'ü erkek 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, yaralı vatandaşımız yoktur. Olayla ilgili adli tahkikat sürmektedir."