-KADIN KIYAFETİ GİYİNEN POLİS MEMURU, KUYUMCUYU BIÇAKLADI YUNAK (A.A) - 19.01.2011 - Konya'nın Yunak ilçesinde kadın kıyafeti giyinen erkek polis memurunun, kuyumcu dükkanında tartıştığı iş yeri sahibini bıçakla yaraladığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, Yunak'ta görev yapan erkek polis memuru A.Ö. (41), üzerine etek giyip, başına baş örtüsü taktıktan sonra ilçe merkezindeki Gürsel Y'ye (48) ait kuyumcu dükkanına girdi. Dükkan sahibi Gürsel Y. ile tartışmaya başlayan polis memuru A.Ö, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gürsel Y'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçmaya başladı. 14 yıllık polis olduğu öğrenilen A.Ö, meslektaşları tarafından kuyumcu dükkanının karşısında bulunan parkta yakalandı. Gözaltına alınan A.Ö'nün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Gürsel Y'nin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yunak Kaymakamı Fatih Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polis memuru A.Ö'nün girdiği kuyumcu dükkanında kuyumcuyla münakaşa ettiğini öğrendiklerini belirtti. Bu münakaşanın sonucunda polis memurunun bıçak ile kuyumcuyu yaraladığını ifade eden Yılmaz, polis memurunun daha sonra meslektaşları tarafından yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti. Yılmaz, Kaymakamlık tarafından da hakkında idari soruşturma açılan polis memuru A.Ö'nün açığa alındığını bildirdi.