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Dünya

KADIN KILIĞINDAKİ GENÇLERE KIRBAÇ HARTUM (A.A)

04 Ağustos 2010 23:05

-KADIN KILIĞINDAKİ GENÇLERE KIRBAÇ HARTUM (A.A) - 04.08.2010 - Afrika ülkesi Sudan'da, 19 genç kadın kıllığında ve makyajlı dolaştıkları için 30 kırbaç cezasına çarptırıldı.  AFP muhabiri, ülkenin başkenti Hartum'un yakınlarında bulunan Omdurman kentindeki mahkemenin yargıcı Abdallah Ali tarafından suçlu bulunan gençlere verilen kırbaç cezasının 100 kişinin gözleri önünde gerçekleştirildiğini ifade etti. 19 Müslüman genç, Ömer El Beşir'in Sudan'da iktidarı ele geçirmesinden iki yıl sonra kamu yasası ve ceza yasasına getirilen, ''kamu ahlakını bozan'' ve ''uygunsuz'' kıyafetler giyen kişileri cezalandıran 152'inci ve 7'inci maddelere göre cezalandırıldı. Ceza yasasına getirilen 152'inci madde, ''kamu ahlakını'' bozan veya ''uygunsuz'' kıyafetler içinde dolaşan kişiler için 40 kırbaç cezası ve para cezası öngörüyor. Kırbaç cezasına çarptırılan 19 gençten bazıları 500, bazıları da bin Sudan lirası (200-400 dolar) para cezası ödemeye de mahkum oldu. Gençler, verilen para cezalarını ödeyemezse iki ay hapis yatacak. Geçen yıl, gazeteci Lubna Ahmet Hüseyin pantolon giydiği için 152'inci madde uyarınca mahkeme önüne çıkarılmış ama kırbaç cezası almamıştı.  Sudan'da, kadının pantolon giymesi ''uygunsuz'' bulunuyor.

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