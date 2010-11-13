Kadın kılığında izledi, 5. cinayeti işledi

T24- Eskişehir'de hayvan otlatma meselesi yüzünden kavgalı olduğu komşusunun evine girip 4 kişiyi öldüren İhsan Doğu, kaçtıktan 2.5 ay sonra aynı eve geri döndü. Doğu, ilk saldırıda yaraladığı Mehmet Sadık Toprak'ı kurşunlayarak öldürdü ve kaçtı.





Eskişehir’de geçen ramazan ayında komşusunun evini pompalı tüfekle basıp, aynı aileden 4 kişiyi öldüren İhsan Doğu (55), o baskında yaraladığı ikiz kardeşlerden Mehmet Sadık Toprak’ı (35) dün sabaha karşı öldürüp kaçtı.



Muttalip’in Koyunlar Mahallesi’nde 23 Ağustos’ta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan İhsan Doğu, komşusu Yusuf Toprak’ın evini basmış, Yusuf ve Fatma Toprak ile oğulları Selahattin Toprak, akrabaları Zeynep Ruhan Toprak’ı öldürmüştü. Doğu, Yusuf Toprak’ın diğer oğlu Mehmet Sadık Toprak’ı da yaralayıp kaçmıştı. Toprak bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Dehşet saçtığı eve dün saat 03.00 sıralarında tekrar gelen Doğu, daha önce yaraladığı Toprak ve ikizi Mehmet Emin Toprak’ın uyudukları odanın penceresinden kurşun yağdırdı. Saldırıda Mehmet Sadık Toprak olay yerinde ölürken, ikizi yan odaya kaçarak kurtuldu. 7 el ateş ettiği belirlenen Doğu olay yerinden kaçtı.



‘Kalanları da öldüreceğim’ demişti





Doğu’nun zaman zaman kadın kılığına girip mahalleye geldiği, Mehmet Sadık Toprak’ın da birkaç gün önce onu görüp jandarmaya haber verdiği öğrenildi. Toprak ailesinin yakınları, Doğu’nun ilk saldırının ardından “Kalanları da öldüreceğim” diyerek tehdit ettiğini belirtip, “İki kardeş sürekli korku ve endişe içerisindeydi. Jandarma evin önünde sadece 20 gün güvenlik önlemi aldı, sonra gitti. İkizler de nöbet tutuyordu. Zanlının evindeki eşyalar onlarca jandarma gözetiminde tahliye edildi. İkiz kardeşler ise korunamadı. Bir eşya kadar değerimiz yok. Jandarmalar silahlarımızı da elimizden aldı” dedi.



Jandarmaya ‘koruyamadın’ öfkesi





İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ise evde, ikiz kardeşlere ait 2 av tüfeği ve bir tabancanın bulunduğunu söyledi. Doğu’nun saç ve sakal şeklini değiştirmiş olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak hazırlanan fotoğrafların daha önce kentin değişik yerlerine asıldığı da belirtildi. Katilin yakalanamamasını protesto eden bir grup, Jandarma Komutanlığı’na yürüdü. Mehmet Sadık Toprak’ın dayısı Orhan Akın, “Biz jandarmaya güvenmiştik. Bir şey yapmasını biz de bilirdik” dedi. Hasan Hüseyin Böğüt de “Devletin suçu bu. Katil neden beşinci kişiyi öldürdü. Herkes korkuyor” diye konuştu. “Katili istiyoruz” diye bağıran grup ile jandarma arasında kısa süreli bir arbede de yaşandı.



Doğu, evin camlarını kırıp içeri kurşun yağdırdı.

‘Teslim ol’ çağrısı yapmıştı



Öldürülen Mehmet Sadık Toprak’ın bir süre önce yerel gazeteler aracılığıyla katile ‘teslim ol’ çağırısında bulunduğu belirtildi. Gazeteye konuşan Toprak şunları söylemişti: “2008’de hayvan otlatma meselesi yüzünden kendisiyle aramız açıldı. Birbirini ısıran köpeklerimizi ayırdığı için annemi de dövmüştü. Ailemden 4 kişiyi öldürdü. Ona teslim ol çağırısında bulunuyorum. Bir an önce teslim olsun.”