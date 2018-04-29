T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalıştı

Honduras'ta son derece güvenlikli bir hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışan bir cinayet mahkumu son anda engellendi.

29 Nisan 2018 20:30

Honduras'ta son derece güvenlikli bir hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışan bir cinayet mahkumu son anda engellendi.

55 yaşındaki Francisco Herrera Argueta, ailelerin mahkumları ziyarete geldiği görüş gününde uzun bir etek, sarı bir peruk, güneş gözlüğü ve sahte memeler ile kadın kılığına girerek hapishaneden kaçmaya çalıştı.

Argueta'nın makyaj yaptığı, hatta tırnaklarına pembe bir oje bile sürdüğü görüldü.

Argueta Pazar akşamüstü San Pedro Sula'daki hapishaneye ziyaretçi olarak gelen ve kimliğini bırakan bir kadının kılığında hapishaneden çıkmaya çalıştı.

Ancak birçok güvenlik kontrolünden geçmesine rağmen kimliği almak istediği noktada gardiyanlar tarafından durduruldu.

Bir gardiyanın gözlüğünü çıkarmasını istemesiyle kaçması engellendi.

Gardiyanlar aynı zamanda garip bir şekilde yürüdüğünü ve sesinden de erkek olduğunun anlaşıldığını aktardı.

Argueta şimdi daha yüksek bir ceza alma ihtimaliyle yüz yüze. Ülkenin en tehlikeli hapishanelerinden biri olarak bilien El Pozo'ya transfer edilebilir.

Bir çetenin lideri olan ve Don Chico takma lakabıyla da bilinen Argueta, Eylül 2015'te cinayet ve ateşli silah taşıma suçlarından mahkum edilmişti.

Honduras son yıllarda yüksek şiddet oranlarıyla mücadele etmeye çalışıyor.

Ulusal Üniversite'nin Şiddet Gözlemevi rakamlarına göre 2011'de her 100.000 kişiden 86.5'i cinayete kurban giderken 2015'te bu rakam yüz bin kişide 60'a düştü.

Komşu ülke El Salvador'da ise şiddet oranı yükseliyor: 2015'te her 100.000 kişiden 100'ü cinayetten hayatını kaybediyor.

Honduras Başkanı Juan Orlando Hernández, ceza ehliyeti yaşını 18'in altına düşürmeyi görüşmek üzere bir komisyon kuruyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HondurasFrancisco Herrera ArguetaPazarSan Pedro SulaEl PozoDon ChicoArgueta EylülGözlemeviEl SalvadorBaşkanı Juan Orlando Hernández

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24