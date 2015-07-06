Kadın katillerine iyi hal indirimi yapılmasın!

CHP milletvekili Aylin Nazlıaka, kadın cinayetlerinde sanıklara tahrik ve iyi hal indirimi yapılmaması için kanun teklifi verdi. Ocak 2015’te de aynı teklifi TBMM'ye sunan Nazlıaka, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 82. maddesine "Bu maddede sayılan suçlar kadın ve çocuklara karşı işlenmesi halinde tahrik ve iyi hal indirimi yapılmaz" bendinin eklenmesini talebini yineledi.

Bianet'in haberine göre, teklifin gerekçesinde, kadın cinayetleri ve erkek şiddetine ilişkin resmi bir veri olmadığını hatırlatan Nazlıaka, 2014’te en az 281 kadının öldürüldüğünü, 109 kadın ve kız çocuğunun tecavüze uğradığını, 560 kadının yaralandığını ve 140 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunulduğunu açıkladı.

Öldürülen kadınların kıyafetlerinin, makyajlarının yargılandığı duruşmalarda, kadın katillerinin mahkeme salonuna takım elbiseyle gelmesinin ceza indirimi gerekçesi olduğunu belirten Nazlıaka, cezasızlığın ortadan kalkmasının kadınların yaşama hakkının korunmasını sağlayacağını belirtti.

Nazlıaka, ikinci kez verdiği kanun teklifiyle ilgili şöyle konuştu:

“Kadına yönelik şiddet konusu, partiler üstüdür. TBMM’nin değişen aritmetiğiyle erkek şiddetiyle mücadelenin şekli de değişecektir. Kadına yönelik şiddetle ilgili mücadele 25. Yasama döneminin öncelikleri arasında yer alacaktır. Bu konudaki en önemli adımlardan biri olan bu kanun teklifinin tüm partilerin oy birliğiyle kabul edeceğine dair umudumu korumaya devam edeceğim.”