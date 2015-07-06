T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadın katillerine iyi hal indirimi yapılmasın!

2014’te en az 281 kadının öldürüldü, 109 kadın ve kız çocuğunun tecavüze uğradı, 140 kadın ve kız çocuğu cinsel tacize uğradı

06 Temmuz 2015 01:29

CHP milletvekili Aylin Nazlıaka, kadın cinayetlerinde sanıklara tahrik ve iyi hal indirimi yapılmaması için kanun teklifi verdi. Ocak 2015’te de aynı teklifi TBMM'ye sunan Nazlıaka, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 82. maddesine "Bu maddede sayılan suçlar kadın ve çocuklara karşı işlenmesi halinde tahrik ve iyi hal indirimi yapılmaz" bendinin eklenmesini talebini yineledi.

Bianet'in haberine göre, teklifin gerekçesinde, kadın cinayetleri ve erkek şiddetine ilişkin resmi bir veri olmadığını hatırlatan Nazlıaka, 2014’te en az 281 kadının öldürüldüğünü, 109 kadın ve kız çocuğunun tecavüze uğradığını, 560 kadının yaralandığını ve 140 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunulduğunu açıkladı.

Öldürülen kadınların kıyafetlerinin, makyajlarının yargılandığı duruşmalarda, kadın katillerinin mahkeme salonuna takım elbiseyle gelmesinin ceza indirimi gerekçesi olduğunu belirten Nazlıaka, cezasızlığın ortadan kalkmasının kadınların yaşama hakkının korunmasını sağlayacağını belirtti.

Nazlıaka, ikinci kez verdiği kanun teklifiyle ilgili şöyle konuştu:

“Kadına yönelik şiddet konusu, partiler üstüdür. TBMM’nin değişen aritmetiğiyle erkek şiddetiyle mücadelenin şekli de değişecektir. Kadına yönelik şiddetle ilgili mücadele 25. Yasama döneminin öncelikleri arasında yer alacaktır. Bu konudaki en önemli adımlardan biri olan bu kanun teklifinin tüm partilerin oy birliğiyle kabul edeceğine dair umudumu korumaya devam edeceğim.”

ETİKETLER

kadına şiddetaylin nazlıakaiyi hal indirimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24