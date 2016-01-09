Kadın judocu Putin'i yere serdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da milli Judo takımıyla antreman yaptığı antremanda kadın milli takımının antrenörü Irinia Zabludinia tarafından yere serildi.

Hürriyet’in haberine göre, milli takımla antreman yapan Putin’i yere serebilen tek isim Zabludinla oldu.

14 yaşından beri judo yapan ve "6’ncı dan" seviyesine ulaşan Putin, 1975’te "üstat" oldu. St. Petersburg’daki judo okulu Yawara Dojo’nun başkanlığını yapan Rus liderin, Rusça ve İngilizce yayımlanan "Vladimir Putin ile Judo" adlı bir kitabı da var.