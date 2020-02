Kadın jandarma personelinden nefes kesen gösteri

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı\'nın düzenlediği \'8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'ne özel etkinlikte, kadın jandarma personeli gösterileriyle nefes kesti. Aksiyon dolu sahnelerin ardından asker kıyafetiyle sahneye çıkan Nilüfer Kadın Korosu da katılımcılara Türk askerleri için yazdıkları özel şarkıyla başlayan bir konser verdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen \'8 Mart Dünya Kadınlar Günü\' etkinliğine Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve çok sayıda jandarma personeli katıldı. Etkinlikte kadın jandarmalar silahlı rehin alınmadan kurtulma, sopa ile yapılan saldırıdan kurtulma ve yakın dövüş gösterilerinin ardından çelik halat üzerinde yürüyüp halatlara tutunarak yüksekten atladılar. Gösterilerinin bütününde operasyonlarından kesitler canlandıran kadın jandarmaların nefes kesen şovlarının ardından sahneyi Nilüfer Kadın Korosu aldı. Sahne kostümleri kamuflajlı Türk askeri üniforması olan kadın korosu Türk askerleri için yazdıkları özel şarkıyla başlayan bir konser verdi. Konser öncesinde açıklamalar yapan Koro Şefi Aysel Gürel, \'Türk kadını isterse her şeyi yapabilir\' dedi. Gürel, \"Yüreğimiz, gönüllerimiz şu an bizim can güvenliğimiz için Afrin\'de bulunan askerlerimizle ve biz dualarımızla onlarla birlikteyiz\" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da, \"Kadının yok sayıldığı bir toplumu medeniyet ölçüleri çerçevesinde değerlendirmek asla mümkün değildir. Çünkü kadın toplumun içinde ise o toplum medeniyettir, üretkendir. Kurtuluş Savaşı\'nda düşman işgaline karşı ülkesini canını ortaya koyarak koruyan, cepheye cephanelik yetiştiren Kara Fatma\'lar ve Şerife Bacı\'lar kahramanlıklarıyla, cesaret ve fedakarlıklarıyla Türk kadınının adını dünya tarihine altın harflerle yazdırmışlardır\" dedi.

\'TOPLUM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE ETMELİ\'

Kadınlar Günü programında kadına yönelik şiddetin toplumca önlenmesi gerektiğini söyleyen Vali Küçük, yaptığı konuşmada, \"Son yıllarda kadına yönelik şiddet basında sık sık yer alıyor. Bununla ilgili olarak bu yasal düzenlemeler yapıldı. Güvenlik güçlerimiz mücadele ediyor ama bir yere kadar. Çünkü toplumun da bununla mücadele etmesi lazım. Zihniyet dönüşümü lazım. Karısını döven erkek o mahallede gerinerek gezinememelidir. Bunu sadece polisten bekleyemezsiniz. Maço erkek kılığında sokağa çıkamamalı ve yaptığından utanmalılar. Toplum bunu sağlamıyorsa polis bir yere kadar çözüm olur. Yani kadına yönelik şiddette topluma da büyük görev düşüyor\" dedi. Kadının olmadığı bir toplumun da çekilmez olacağını söyleyen Küçük, \"Kadının olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Kötü, çekilmez bir yer olurdu. Sadece topluma değil dünyaya değer katan, kıymet katan, anlam katan, güzellik katan kadındır. Bu dünyada kadın yoksa bildiğimiz dünya olmazdı\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI