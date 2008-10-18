Kadın 'imam'dan Oxford cuması

İngiltere’de ilk kez cuma namazını bir kadın kıldırdı. Yine bir cuma günü olan 18 Mart 2005’de camiler reddedince New York’taki Anglikan kilisesi St. John Katedrali’nde kadın ve erkeklere namaz kıldıran Prof. Amina Wadud’un Oxford Üniversitesi Konferans Salonu’nda cuma namazını kıldırması ve hutbe vermesi muhafazakar Müslüman çevreleri kızdırdı. Bir grup protestocu üniversite önünde gösteri yaptı.



California’daki Starr King School’da öğretim üyesi olan Prof. Amina Wadud, Oxford Üniversitesi’ne bağlı "Wolfson College"da düzenlenen "İslam ve Feminizm" konulu konferanstan önce saat 13.00'te cuma namazı kıldırdı ve cuma hutbesi verdi.



Polis geniş güvenlik önlemi aldı



Kadınların namaz kıldırmasına karşı gelenlerin kadın erkek eşitliğine inanmadığını savunan Amina Wadud, erkek ve kadın cemaate yaptığı konuşmada adalet üzerine görüşlerini dile getirdi.



Muhafazakar Müslümanların üniversiteye saldırma olasılığına karşı İngiliz polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ancak, üniversite önünde toplanan çok az sayıda gösterici Wadud’u protesto ettikten sonra dağıldı. Wadud, New York’ta kıldırdığı namazdan sonra ölüm tehditleri almıştı.

