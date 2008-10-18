T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kadın 'imam'dan Oxford cuması

3 yıl önce ABD'deki bir Anglikan kilisesinde kadın ve erkeklere namaz kıldıran Prof. Amina Wadud, şimdi de İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde cuma namazı kıldırdı

18 Ekim 2008 03:00

İngiltere’de ilk kez cuma namazını bir kadın kıldırdı. Yine bir cuma günü olan 18 Mart 2005’de camiler reddedince New York’taki Anglikan kilisesi St. John Katedrali’nde kadın ve erkeklere namaz kıldıran Prof. Amina Wadud’un Oxford Üniversitesi Konferans Salonu’nda cuma namazını kıldırması ve hutbe vermesi muhafazakar Müslüman çevreleri kızdırdı. Bir grup protestocu üniversite önünde gösteri yaptı.

California’daki Starr King School’da öğretim üyesi olan Prof. Amina Wadud, Oxford Üniversitesi’ne bağlı "Wolfson College"da düzenlenen "İslam ve Feminizm" konulu konferanstan önce saat 13.00'te cuma namazı kıldırdı ve cuma hutbesi verdi.

Polis geniş güvenlik önlemi aldı

Kadınların namaz kıldırmasına karşı gelenlerin kadın erkek eşitliğine inanmadığını savunan Amina Wadud, erkek ve kadın cemaate yaptığı konuşmada adalet üzerine görüşlerini dile getirdi.

Muhafazakar Müslümanların üniversiteye saldırma olasılığına karşı İngiliz polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ancak, üniversite önünde toplanan çok az sayıda gösterici Wadud’u protesto ettikten sonra dağıldı. Wadud, New York’ta kıldırdığı namazdan sonra ölüm tehditleri almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24