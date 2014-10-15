Kadın hükümlüleri 'çıplak arama'ya soruşturmaya gerek yok!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata'nın İzmir Aliağa Şakran Kadın Cezaevi'nde Gezi tutuklusu Elif Kaya'ya 'çıplak arama' yapılması üzerinden kadın mahkumlara yönelik kötü muameleye ilişkin önergesini yanıtladı.



Bozdağ, İzmir Kadın Kapalı Cezaevinde, 21 Ekim 2013 tarihi itibariyle 22 tutuklu ve hükümlünün 'çıplak arama' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının suç duyuruları üzerine başlattığı 9 soruşturmadan 8'i hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verildiğini söyleyen Bozdağ, 1 soruşturmanın devam ettiği bilgisini verdi.

'Hukuka aykırı olarak disiplin cezası yok'

Bozdağ, hukuka aykırı olarak disiplin cezası verildiğine ilişkin şimdiye kadar kuruma ulaşan herhangi bir suç duyurusu olmadığını savundu.



Mahkûmlara verilen disiplin cezasının 5275 sayılı kanunun ilgili maddelerinde yer alan eylemlere karşılık verildiğini söyleyen Bozdağ, "2012 yılında 362, 2013 yılında 3.899 ve 30 Nisan 2014 tarihi itibariyla 100 tutuklu-hükümlünün disiplin cezası aldığını" söyledi.