Kadın hırsızlık şüphelileri kaza yapınca yakalandı

Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) Beyoğlu\'nda hırsızlık olayına karışan 4 kadın bir otomobil ile kaçtı. Polis ekipleri plakası tespit edilen otomobili, Dolapdere\'de tespit edince kovalamaya başladı. Şüpheli kadınlar, ara sokakta kaza yapınca kıskıvrak yakalandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadından hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, hırsızlık şüphelisi olan ve eşkalleri belirlenen 4 kadını aramaya başladı. Kadınların bir otomobil ile kaçtığını tespit eden polisler, tüm ekiplere anons geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.





FİLM GİBİ KOVALAMACA



Plakası belirlenen aracı Dolapdere civarında gören Beyoğlu Güven Timleri, şüpheli aracın peşine düştü. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından şüpheli otomobil, Şişli Marsık Sokağa girdi. Polislerden kurtulmak için ara sokakta hızla ilerleyen şüpheli otomobil, önce hafif ticari araca daha sonra da duvara vurarak kaza yaptı. Otomobilin kaza yaptığını gören polisler, koşarak şüphelileri yakaladı. 1\'i erkek 4 kadın otomobilden çıkarılarak polis aracına konuldu. Bir kadın kaza nedeniyle yaralandığını belirtmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Gözaltına alınan kadınlar görüntülenmemek için yüzlerini örterek polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.





KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA



Polisten kaçan hırsızlık şüphelileri, ara sokakta hızla ilerlerken önce bir araca daha sonra duvara çarparak kaza yaptı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(FOTOĞRAF)



