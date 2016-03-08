Kadın hakları mücadelesinde 1.7 milyon imza neleri değiştirdi?

İmza platformu Change.org’a, son bir yılda farklı alanlardaki kadın hakları mücadeleleri için toplam 1.743.623 imza verilmiş. 2015’te, kadın hakları alanında açılan kampanyalar tüm açılan kampanyaların yüzde 7’sini oluşturmasına rağmen imza sayılarına bakıldığında en fazla kamuoyu desteği alan kampanyaların başında yer alıyor.

Bianet'ten Nilay Vardar'ın haberine göre, adalet önünde cinsiyet eşitliği talep eden kampanyalardan, gündelik hayatımızın parçası olan cinsiyetçi söylemlerle mücadele eden kampanyalara kadar birçok farklı konuda kampanya açılmış.

İlk sırada Özgecan Arslan

Bu alanda, en hızlı büyüyen ve en çok imza alan Ege Üniversitesi öğrencisi Gözde Salur’un Özgecan cinayeti ardından başlattığı “Özgecan Yasası” kampanyası kadına karşı şiddet ve cinayet davalarında keyfi uygulanan ceza indirimlerinin son bulmasını talep ediyor.

2016 itibariyle en çok imza verilen kampanya ise öğretmeninin tecavüzü sonucunda intihar eden Cansel Buse için Şevval Dilara Köse’nin başlattığı kampanya. 221 binden fazla imza toplanan kampanyanın talebi adaletin yerini bulması ve suçluların en ağır cezayı alması.

TDK'nın "müsait"i 3. sırada

Son bir senedir Türkiye’de en çok imza verilen diğer kadın hakları mücadeleleri ise şöyle;

-115 bin 397 imzayla TDK “müsait” kelimesinin açıklamasındaki cinsiyetçi ifadeyi kaldırsın

-105 bin 534 imzayla Anayasa Mahkemesi’nin resmi nikahsız evliliği mümkün kılan kararının iptalini istiyoruz

-26 bin 773 imzayla sanatçı Değer Deniz’in katili C.M’nin cezasında hiçbir indirim uygulanmasın

-25 bin 414 imzayla TV8’de yayınlanan “Böyle Çok Daha Güzelsin” programının yayından kaldırılması

-7 bin 603 imzayla “Medeni Kanunuma Sahip Çıkıyorum” kampanyası

-7 bin 225 imzayla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan kadın sığınma evlerinin iyileştirilmesi talebi

-4 bin 311 imzayla tribünlerdeki kadına karşı şiddetin son -bulması

Reklamlar kaldırıldı

2015 yılında kadın hakları mücadelesinde başarılı olan kampanyalarda özellikle gündelik hayatımıza nüfus eden cinsiyetçi söyleme karşı ciddi bir hassasiyet olduğu orta çıkıyor.

Melis Uluğ adlı doktora öğrencisinin başlattığı ve 22 bin’e yakın kişinin imzaladığı kampanya bir çay markasının “Kadınlar Ne İster” konulu reklam filminin kadınlar hakkında birçok cinsiyetçi söylem içermesi nedeniyle kaldırılmasını sağladı.

Bir diğer örnek de, bir telefon markasının kadınları, erkeklerin yardımı olmadan teknolojik cihazları kullanamayan bireyler olarak gösteren reklam filmine karşı başlatılan kampanya. 4 bine yakın imzayla teknoloji şirketi reklam filmini yayından kaldırdı.

Yurdun yeri değişti

2015 yılının kazanılan kadın hakları mücadelesinde öne çıkan bir başka kampanya ise Bengisu Biray’ın kampanyası. Atatürk Öğrenci Yurt'unun yolunda sürekli sözlü ve fiziksel tacize uğrayan öğrencileri 58 binden fazla kişi imzalarıyla desteklemişti. Kampanya üzerine Gençlik ve Spor Bakan’ı Çağatay Kılıç konuyla bizzat ilgileneceğini belirtmiş ve çok kısa sürede öğrenciler çok daha güvenli bir yurt yoluna kavuşmuştu.