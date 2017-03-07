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BBC Türkçe

Kadın hakları kampanyasında tepki çeken slogan: "Kız kurusu musun?!"

Mısır'da bir yemeklik yağ firmasının başlattığı kadın hakları kampanyası, "kadınları aşağıladığı, kadına kötü davranışı özendirdiği" gerekçesiyle durduruldu.

07 Mart 2017 19:32

Mısır'da bir yemeklik yağ firmasının başlattığı kadın hakları kampanyası, "kadınları aşağıladığı, kadına kötü davranışı özendirdiği" gerekçesiyle durduruldu.

Ülkedeki çeşitli kentlerde yer alan ve tepki çeken panolardan birinde "Kız kurusu musun?!" yazısına, üzgün bir kadın fotoğrafı eşlik ediyor. Arkasında ise ona işaret eden parmaklar yer alıyor.

Aynı kampanyada kullanılan ve tepki çeken bir başka slogan da, "Bir kadının kaburgasını kırın, yerine 24 tane daha çıkar" şeklinde.

Panolarda, küçük harflerle yazılan mesajla ise kampanyanın hedefi açıklanıyor ve kadınlardan, yaşadıkları zorlukları firmanın Facebook sayfasında paylaşmaları isteniyor.

Kampanyanın yaratıcı ekibi, gelen yoğun eleştiriler ile ilgili yaptıkları açıklamada, "yeni ve pozitif bir slogan bulmak istemiştik" savunmasını yaptı.

Sloganların yarattığı tartışma ile ilgili, Lamis al-Hadidi isimli televizyon sunucusu, "Şok etme taktiği ile pozitif mesaja dikkat çekilmek istense bile sloganlar kabul edilemez. Biz bu cümleleri sözlüğümüzden çıkarmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Kampanya, sosyal medyada da "cinsiyeti eğilimleri teşvik ettiği" gerekçesiyle tepki topladı.

Mısır'daki tüketici hakları kuruluşu yetkilileri, hukuki takip başlatıldığını açıkladıkları panoların kaldırılma sürecinin devam ettiğini söyledi.

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