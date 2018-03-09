Kadın hakimlerin cinsel istismar kararı: Mağdurların ifadesine itibar edilmeli

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, kızı M.A.\'ya (18) 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, mahkeme başkanının muhalefet şerhine rağmen, 2 kadın hakimin oyu ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılan M.A.\'nın (37) yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. M.A.\'yı cezalandıran kadın hakimlerin hazırladığı gerekçeli kararda, özellikle aile içindeki cinsel istismar olaylarının ortaya çıkmasının zor olduğu belirtilerek, bu durumlarda mağdurların istikrarlı beyanlarına itibar edilmesi gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır\'da, M.A. isimli kız çocuğuna 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp, 25 gün sonra tahliye edilen, yargılandığı 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, mahkeme başkanının şerhine rağmen 2 kadın hakimin oyu ile 15 yıl hapis cezasına çarptırılan baba M.A. hakkındaki davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, mağdur M.A.\'nın, olayın detaylarını anlatması istendiğinde kendisini ifade etmekte zorlandığı belirtilerek, cinsel istismar eylemlerinin özellikle aile içinde olduğu durumlarda ortaya çıkmasının zor olduğu, bu nedenle mağdurun istikrarlı ve benzer beyanlarına itibar edilmesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan M.A.\'nın, cinsel istismarı aile üyelerine ispat etmek için babasından gizlice yaptığı ses kayıtları da gerekçeli kararda yer aldı. Hukuka aykırı delil olması nedeniyle hükme esas alınmayan kayıtlarda, babanın, kızını konuşmak için çağırdığı ve M.A.\'nın babasına sık sık bağırdığı anlaşıldı.

Sanık M.A. ile eşi arasındaki telefon görüşmelerinin kayıtları ise gerekçeli kararda yer aldı. Karara yansıyan konuşmalarda, eşine ve kızına hakaret edip, tehditler savuran baba, kendisini şikayet eden kızının suratına kezzap atacağını söyledi.