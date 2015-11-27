Kadın hâkimden eşini yaralayan ve duruşmaya gelmeyen kocaya iyi hal indirimi!

Boşanmak isteyen karısını 3 kurşunla yaralayan kocayla ilgili davada kadın hâkim, daha ilk duruşmada, mahkemeye bile gelmeyen sanığa iyi hal indirimi yapıp, suç işlemeyeceği kanaatiyle cezasını erteledi.

Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre; ilk duruşması 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü yapılan davaya yol açan vahşet, Gaziantep’te, bundan 6 yıl önce başladı.

O tarihte 19 yaşındayken kendisinden 8 yaş büyük Hakan T. ile görücü usulü evlendirilen Hatice T., bir yıl sonra bir erkek bebek doğurdu. Hemen ardından da kocasından şiddet görmeye başladı. Şiddetin dozu artınca, oğlunu da bırakarak evden ayrılan Hatice T., İstanbul’daki ailesinin yanına sığındı.

Vurdu, serbest kaldı

Ancak Hakan T., boşanmak ve yeni bir hayat kurmak isteyen karısını İstanbul’da da rahat bırakmadı. 11 Ekim 2014’te, tehditleri üzerine çağrılı koruma verilen Hatice T.’nin yolunu kesen Hakan T., “Bu iş burada bitecek” diyerek ateş etti. 3 mermiyle ayak kemiği paramparça olan Hatice T. bir ay hastanede kaldı. Gaziantep’te yakalanan Hakan T. ise nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı. Bu süreçte boşanan Hatice T., velayeti kendisine verilmesine rağmen korkudan gidip oğlunu alamadı.

“İyi davrandı”

Hakkında Küçükçekmece 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde tehdit, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmaktan dava açılan Hakan T. ise, Gaziantep’te talimatla ifade verip, İstanbul’da dün yapılan ilk celseye katılmadı. Davayı ilk duruşmada karar bağlayan hâkim Zeynep S.Ö., Hakan T.’yi ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl hapis cezasına çarptırıp, davranışlarını, pişmanlık durumunu lehine indirim nedeni kabul ederek cezayı 10 aya indirdi. Kasten yaralamadan da 1 yıl 9 ay hapis cezası verilen Hakan T.’nin bu cezası da aynı gerekçelerle 1 yıl 5 ay 15 güne indirildi. Kadın hâkim, tehditten verdiği 6 ay hapis cezasını da 5 ay hapse indirdi. Tüm bu cezalar da, Hakan T.’nin sabıkasız olması, yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle, bir ve iki yıllık denetim süresine bağlı olarak ertelendi. Denetim süresi iyi halli olarak geçirildiği takdirde cezanın infaz edilmiş sayılacağı belirtildi. Hakan T., bu süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi durumunda, ertelenen cezasının kısmen veya tamamı infaz kurumunda çektirilecek.

“’Öldürürüm’ diyordu”

Hatice T., 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ndeki ilk duruşmada, kadın hakime özetle şu ifadeyi verdi: “Eşim İstanbul’a geldiğimden beri ‘Seni öldürürüm, sensiz yaşayamam’ diye tehdit ediyordu. Olay günü eşim elinde silahla bana bana doğru koşarak ‘Sana demedim mi’ diyerek üç el ateş etti. Yere düştüm eşim kaçtı. Olaydan sonra koruma kararı verilerek korumaya alındım.”

“İyi halde son nokta”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Leyla Süren şöyle isyan etti: “İyi hal indirimindeki son nokta! Duruşmaya hiç çıkmadan, indirim aldı. Şaşırmayız derken şaşırdığımız bir nokta. Demek ki erkek olmak indirim almaya yetiyor.”

“Yanına kalıyor”

Avukat İpek Bozkurt da karara şöyle tepki gösterdi:

“Bu adam karısına öldürme kastı ile kurşun sıkıyor, kaçıyor. Buna rağmen her şey yanına kâr kalıyor. Mahkemenin verdiği karar bir sonraki şiddetin önünü açan bir karar.”