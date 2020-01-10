Kadın hakemler Süper Lig'de maç yönetmek için talepte bulundu

Hürriyet Spor Arena'dan Süleyman Arat'ın özel haberine göre, 7 kadın hakem yıkıp Süper Lig'de maç yönetmek için somut adım attı. MHK'nin eski başkanı Sabri Çelik ve mevcut başkan Zekeriya Alp'le görüşen hakemler, talepte bulundu ve olumlu yanıt aldı.

Stephanie Frappart’ın tam 16 kilometre koştuğu UEFA Süper Kupa finalini hatasız yönetmesinin ardından, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Sabri Çelik’in yanına giden 7 kadın hakem, üst düzey maçlarda şans isteyerek “Performanslarımız erkeklerinkine yakın, artık önümüzdeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz” dediler ve kazandılar.

Önce Sabri Çelik, ardından halefi Zekeriya Alp desteklerini açıkladı ve kadın hakemler Süper Lig maçlarında düdük çalıp bayrak kaldırmasının önü açıldı. Bugüne kadar Süper Lig tarihinde Lale Orta'dan başka bir kadın hakemin yönettiği maç olmamasının çok üzücü bir durum olduğuna dikkat çeken hakemler, “Bu tabuyu bizler yıkacağız ve en geç önümüzdeki sezon Süper Lig’de maç yöneteceğiz” dediler.

'Arka plana atılmışlık hissi gitti'

Süper Lig dahil tüm profesyonel liglerde görev alacaklarının sözünü aldıklarını belirten 16 yıllık FIFA Kokartlı hakem Melis Özçiğdem “MHK, fiziksel gelişimimizi artırmamız bize özel egzersiz programı gönderecek. Bizi destekliyor ve bize inanıyorlar. Üzerimizdeki arka plana atılmışlık hissi gitti, umutla dolduk. Çok motiveyiz” dedi. FIFA kokartını 14 yıldır taşıyan Neslihan Muratdağı da fiziksel yeterlilik ve zeka kapasitesi olarak erkek meslektaşlarıyla aynı kapasitede olduklarını belirtti.

'Biz daha titiz hazırlanıyoruz'

Muratdağı, “Biz maçlara daha detaylı ve titiz hazırlanıyoruz. Analizlerimizi çok daha iyi yapıyoruz. Belki zihinsel anlamda oyunu çözebilme adına bir tık daha iyi olabiliriz. Bunlar bizim artılarımız” dedi.

11 yıllık FIFA hakemi Cansu Tiryaki de Türk toplumunda kadına büyük saygı duyulduğunu ve bunun maçlarda kendileri için avantaj olduğunu belirterek “Bir erkek hakemle aynı standartta maç yönettiğimizde futbolcular, teknik adamlar, yöneticiler, seyirciler bize daha büyük övgüde bulunuluyor. Ayrıca itirazlar sert ve yüksek olmuyor, kullanılan dil erkek hakemlere kullandıkları dilden daha yumuşak oluyor. İşimizi doğru yaparsak saygı katlanarak artıyor”dedi.

"Sen git bulaşık yıka" diyeni takmıyorlar

Zaman zaman olumsuzluklarla karşılaştıklarını dile getiren hakemler artık etkilenmediklerini belirttiler ve şunları söylediler:

"A takımın lehine karar verince B takımı rahatsız oluyor ve ‘Sen git eve bulaşık yıka’, ‘Çamaşır yıka’ gibi klasik tepkiler çok kez geliyor. Eskiden ‘Bu laflarla bizi aşağılıyorlar mı?’ diye düşünüyorduk, onları duymamaya çalışıyorduk ama şimdi verdiğimiz kararın arkasındaysak rahat oluyoruz, ‘En iyisini yapıyoruz’ diye düşünüyoruz”

Klasmana çıktığı ilk sene Hatay bölgesinde maç yöneten Mürvet Yavuztürk burada yaşadığı bir anıyı paylaşarak şunları söyledi:

“Arkamda sadece bir kişinin küfür ettiğini duyuyordum. Seyircilerden biri ayağa kalktı, doğu şivesiyle ‘Bak oğlum sakın küfür etme o bizim bacımızdır’ diye bağırınca çok duygulanmıştım.”