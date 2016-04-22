Kadın hakeme "Evinde oturup ütü yap" diyen futbolcuya 3 ay men

İtalya'nın Venedik kentinde bir amatör futbol takımının oyuncusu, kadın hakeme "evinde oturup ütü yap" dediği için 3 aylığına sahalardan men edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre halen amatör kümedeki Pro Venezia takımında oynayan Daniele Berton isimli futbolcu, Ekim 2014'te oynadıkları bir maç sonrası, maçı yöneten kadın hakeme sosyal medya üzerinden hakaret etti.

O dönem oynadığı Cavallino takımının Spinea ile karşılaşmasında, hakem Greta Pasquesi'nin kendisine haksızlık yaptığını düşünen Berton, Facebook'a şu mesajı yazdı:

"Hey sen kadın! Neden maç yöneteceğine evinde oturup temizlik/ütü yapmıyorsun, seni hakem yapana lanet olsun!"

Oyuncu, kendisini haksız yere oyundan çıkardığını öne sürdüğü kadın hakeme yönelik mesajında küfür de etti.

Yaklaşık 1.5 yıl önceki bu mesajın cezası ise dün geldi. İtalyan Futbol Federasyonu'nun Venedik temsilciliğinden yapılan açıklamada, Daniele Berton'un 3 ay süreyle diskalifiye edildiği belirtildi.

Futbolcunun o dönemki kulübü Cavallino'ya da 200 euro para cezası verildi.

Kulübe verilen cezanın, söz konusu mesajından sonra Berton'la aralarına mesafe koymaları ve sezon ortasında da oyuncuyu başka takıma transfer etmeleri nedeniyle düşük tutulduğu belirtildi.

Haber yerel basında "Kadın hakeme hakaretin bedeli ağır oldu", "Facebook'taki bir cümleye çok ağır ceza" gibi yorumlarla yer aldı.