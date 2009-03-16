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Spor

Kadın hakem rekor kırdı!

Macaristan 3. Futbol Ligi'nde bir kadın hakem maçın bitiş düdüğünün ardından gösterdiği 5 kırmızı kartla bir rekor kırdı.

16 Mart 2009 02:00

Macaristan 3. Futbol Ligi'nde dün oynanan Badacsonytomaj-Celldömök maçını yöneten kadın hakem Katalin Kulcsar, maçın bitiş düdüğünün ardından gösterdiği 5 kırmızı kartla bir rekor kırdı.

Macaristan spor medyasında yer alan habere göre, Celldömök takımının başkanı, hakemin, takımının 3 nizami golünü iptal ettiğini savunarak, "Böylece 2-1 mağlup bitirdiğimiz maçın ardından hocalarımız ve futbolcularımız kendisine, 'neden gollerimizi iptal ettin' diye sorunca çılgına dönen hakem 3 futbolcumuza, antrenör ve teknik direktörümüze kırmızı kart gösterdi" dedi.

Celldömök Teknik Direktörü İstvan Balhasi ise "Bu ortamda, Macar futbolunda çalışanların hepsi, ben de dahil delidir" açıklamasında bulundu.

Kaybeden takımın başkanı, maçın görüntülerini Macaristan Futbol Federasyonu'na izlettirerek, söz konusu kadın hakemin "düdüğünü duvara asmasını isteyeceklerini" açıkladı.

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