Kadın hakem Frappart, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez maç yönetecek

Fransız hakem Stephanie Frappart, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Uluslar Ligi'ndeki maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de görev aldı. Frappart, kariyerinde ilk kez Devler Ligi maçı yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Juventus ile Dinamo Kiev arasında oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem 36 yaşındaki Stephanie Frappart yönetecek. Frappart, bu maçta görev yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde düdük çalan ilk kadın hakem olacak.

Frappart, geçen yıl Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını yöneterek tarihe geçmişti.

36 yaşındaki hakem bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde 2’si grup olmak üzere 3 maç yönetti. Frappart ayrıca Fransa Ligue 1’de 5, Ligue 2’de 2 ve UEFA Uluslar Ligi’nda 1 maçta düdük çaldı.