Kadın hakem "Bulaşık yıka" diye bağıran seyircileri dışarı attırdı!

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Katalonya İkinci Ligi’nde oynanan mücadeleyi yöneten kadın hakem Marta Galego, kendisine cinsiyetçi yorumlar yapan seyircileri dışarı attırdı.

AS’ta yer alan habere göre karşılaşma oynanırken tribünden kendisine yöneltilen “Sen git bulaşık yıka!” şeklindeki cinsiyetçi yorumları işiten Marta Galego, maçı durdurarak taraftarların dışarı alınmasını istedi.

UE Valls taraftarı olan bu kişilerin tribünden uzaklaştırılmasının ardından maç yeniden başladı. Tribünde yer alan diğer taraftarlar da alkışlayarak Galego’ya destek oldu.

Hakem, sözlü saldırıları gerçekleştirenler hakkında maç sonunda rapor tutarak Katalonya Futbol Federasyonu’na şikayet etti.

Şu anda FIFA’ya kayıtlı 396’sı yardımcı 720 kadın hakem bulunuyor.