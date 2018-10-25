Kadın güreşçiler Macaristan'dan 3 madalyayla dönüyor

Efrahim Kahraman: \"Asıl hedefimiz olimpiyat şampiyonu çıkartmak\"

\"Yeni bir tarih yazmak çok güzel\"

İSTANBUL,(DHA)

Macaristan\'da düzenlenen Dünya güreş Şampiyonası\'nda Kadın Milli Takımı, 3 madalya kazandı.

Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak gümüş, Buse Tosun da bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlarla Türkiye Kadın Güreş Takımı ilk kez bir Dünya Şampiyonası\'nda 3 madalya birden kazanmış oldu.

Teknik direktör Efrahim Kahraman haklı bir gurur yaşadıklarını belirterek, \"Özellikle 2015 yılı itibariyle kadın güreşi bir çıkış içerisine girdi. Başta federasyon başkanımız Musa Aydın ve yönetim kurulunun büyük destekleriyle kadın güreşi dünyada söz sahibi oldu. Avrupa güreş şampiyonasında hem 5 madalya kazanarak hemde takım halinde 3. olup kupa kaldırarak tarih yazmıştık. U23 şampiyonasında bu başarımızı sürdürdük. Ve Macaristan\'a gelirken yeni bir tarih yazmayı hedeflemiştik. Bunu da başardık. Ancak açık söylemem gerekirse ben daha da başarılı olmayı bekliyordum. Hakem oyunları olmasa Buse Tosun\'da final yapabilirdi. Evin Demirhan\'ın malesef sakatlığı nüksetti ve güreşemedi. Her şeye rağmen burada yeni bir tarih yazmak çok güzel\" dedi.

\"ASIL HEDEFİMİZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ÇIKARTMAK\"

Geçen sene Paris\'teki dünya şampiyonasında Yasemin Adar\'ın kadın güreşinde ilk altın madalya kazanan güreşçi olarak tarihe geçtiğini belirten teknik direktör Efrahim Kahraman en büyük hedeflerinin olimpiyat şampiyonları çıkartmak olduğunu vurgulayarak, \"Bir zamanlar Kadın güreşinde Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkaracağız desek bize gülerlerdi. Ama yaptığımız sistemli çalışmalar bizi öyle bir noktaya getirdi ki artık kaçan dünya şampiyonluklarına üzülüyoruz. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ilklere imza atarak şampiyonluklar çıkaran takımımızdan şimdi olimpiyat şampiyonlukları bekliyoruz. Biz bugünden itibaren olimpiyatlarla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sırada Olimpiyatlarda tarih yazmak var. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.

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