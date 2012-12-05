Kadın gruplarından AB'ye fuhuş yasası baskısı

Kadın hakları grupları, seks için para ödemenin Avrupa Birliği çapında suç haline getirilmesi için harekete geçti. 200'de fazla kadın grubu yaptıkları kampanyalar ile bir yasada yer alması gerektiğini düşündükleri unsurları biaraya getirerek Avrupa Parlamentosu üyelerine bildirirecek.

Kampanya sözcüsünün BBC'ye yaptığı açıklamada, "Fuhuş bir tür şiddet, kadın-erkek eşitliği önünde engel ve örgütlü suça zemin hazırlayan bir eylemdir" dedi.

Ancak böyle bir yasanın fuhuşu sadece yeraltına iteceğini savunanlar da bulunuyor. Kampanyaya öncülük eden Avrupa Kadın Lobisi, AB ülkelerinin 6 temel konuda yasa değişikliği yapmasını istiyor. Bunların arasında her tür 'muhabbet tellallığının' suç haline getirilmesi ve seks işçilerinin bu işi bırakabilmeleri için bazı programlar hazırlanması da bulunuyor.

Kadın Lobisi para karşılığı seksin yasadışı hale getirilmesinden sonra sokaklardaki fuhuş oranı yarıya düşen İsveç'i örnek gösteriyor. Grubun sözcüsü Pierette Pape'a göre, fuhuşun suç olmaktan çıkarıldığı Hollanda'da ise seks çalışanlarının koşullarında hiçbir iyileşme gözlenmemiş. Kadın Lobisi önerilerini daha şimdiden 36 Avrupa parlamentosu üyesinin desteklediğini bildiriyor.

Yasa önerisini eleştirenler ise bunun tecavüz ve şiddet olaylarının artmasına neden olabileceği görüşünde. Hollanda, Avusturya ve Almanya'da fahişeler, başka işler yapanlarla aynı hak ve sorumluluklara sahip olmak için yaptıkları işi kayda geçiriyor.

AB'nin halihazırda fuhuş konusunda yasa çıkarma yetkisi yok.Ancak önümüzdeki yıl insan kaçakçılığını azaltmaya yönelik yasalar çıkacak. AB yetkilileri, bu iki konunun yakından bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Farklı ülkelerin konuyla ilgili yaklaşımını inceleyen yetkililerin bulgularını 2016 yılında açıklamaları bekleniyor.