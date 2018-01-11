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Kadın görünümüyle, TIR sürücülerinin paralarını gasp ettiler

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, sarı peruk taktıktan sonra, kadın görünümüyle ilişki teklif ettikleri TIR sürücülerinin paralarını gasp ettikleri iddia edilen L

11 Ocak 2018 14:39

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'de, sarı peruk taktıktan sonra, kadın görünümüyle ilişki teklif ettikleri TIR sürücülerinin paralarını gasp ettikleri iddia edilen L.Ş. (31) ve B.C (25), polis tarafından yakalandı.
Gebze\'de 28 Aralık\'ta, Körfez\'de ise 31 Aralık\'ta TEM üzerindeki bir TIR otoparkında meydana gelen olaylarda, iddiaya göre, sarı peruk takıp kadın kılığına giren L.Ş. ve B.C., dinlenen sürücülerin yanına geldi. L.Ş. ve B.C., sürücülere ilişki teklifinde bulundu. Şüpheliler, ilişkiye girme bahanesiyle aldattıkları sürücülerin üzerinde bulunan para ve değerli eşyaları gasp edip, kaçtı.
Sürücülerin şikayeti üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası ve Plaka Takip Sistemi görüntülerini inceledi, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Benzer suçlardan 6 kaydı bulunan L.Ş. ve 15 kaydı bulunan B.C., İstanbul Pendik\'te düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Körfez\'de bir TIR sürücüsünün 2 bin 500 TL\'sini, Gebze\'de bir sürücünün 1000 TL\'sini gasp ettiği belirlendi. L.Ş. ve B.C., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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