Kadın gazi ile Obama'nın duygusal buluşması

ABD'de 20 Ocak'ta görevi ilk siyahi başkan Barack Obama'ya bırakacak olan George W. Bush döneminde başlayan Irak Savaşı'nın kadın gazilerinden Tammy Duckworth Obama ile buluştu



Irak Savaşı'nın kadın gazilerinden Tammy Duckworth ile müstakbel ABD Başkanı Barack Obama Chicago'da bulunan bir asker anıtına çelenk koydu. Siyah bir palto giyen Obama, anıta çelenk bıraktıktan sonra başını bir dakika boyunca eğdi ve ardından, şu an protez bacakla yaşamına devam eden Duckworth'u selamladı.



Kara Şahin düşünce...



Irak'ta bir roket saldırısıyla düşürülen Black Hawk (Kara Şahin) helikopterinin yardımcı pilotu olan Duckworth, yaralı olarak kurtulmuş ve iki bacağı da kesilmişti. Öte yandan Duckworth, Irak Savaşı'nda iki ayağını ve kolunun bir bölümünü kaybeden ilk kadın gazi unvanına da sahip.

