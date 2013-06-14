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'Kadın Gazeteciler Takipte' platformundan Hayat TV'ye destek

"Kadın Gazeteciler Takipte" platformu, Hayat TV'nin kapatılacağı iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı

14 Haziran 2013 15:58

"Kadın Gazeteciler Takipte", Hayat TV'nin kapatılacağı iddiaları üzerine, bir açıklama yayımlayarak "Kamuoyunu bilgilendirmekle görevli gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilme haklarına vurulmuş bir darbedir" dedi.

Gezi Parkı'nda halkı "şiddete yönlendirdiği" gerekçesiyle, Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından para cezasına çarptırılan Hayat TV'nin "Yurtdışından yayın yapan kanalların lisans alma zorunluluğu" çağrısına uymadığı gerekçesiyle kapatılacağı iddia edildi.

"Kadın Gazeteciler Takipte" platformu, Hayat TV'nin kapatılacağı iddiaları üzerine bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Hayat TV kapatılamaz!

"Kadın Gazeteciler Takipte" olarak, Hayat TV'nin "Yurtdışından yayın yapan kanalların lisans alma zorunluluğu" çağrısına uymadığı gerekçesiyle kapatılabileceği iddialarını kaygıyla izlemekteyiz.

2013 Türkiye'sinde, hala bir basın kuruluşu hakkında kapatma kararı verilebilecek olması, bizleri bu ülkede çalışan kadın gazeteciler olarak endişelendirmektedir.

Hayat TV'yi kapatmaya yönelik bu girişim, kanalın Gezi Parkı eylemlerinde olayları an be an kamuoyu ile paylaşma gerçeğinden ayrı düşünülemez.

Karar, kamuoyunu bilgilendirmekle görevli gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilme haklarına vurulmuş bir darbedir.

Basın kuruluşları ve mensupları üzerinde bir baskı mekanizması oluşturma ve hatta kişi ve kurumları susturma maksadıyla hareket edilmesi "özgür basın" söylemini yaralamaktadır.

Demokratik her ülkede temel bir hak olan basın özgürlüğü ile bağdaşmayan bu kararı, "Kadın Gazeteciler Takipte" olarak kınıyoruz.


Hayat TV çalışanları yalnız değildir.

Hayat TV kapatılamaz!"

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