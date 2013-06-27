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Kadın Gazeteciler takipte: Gezi eylemlerinde meslektaşlarımız saldırıya uğramıştır

'Kadın gazeteci arkadaşlarımıza yönelik iftiraları ve bazı mesnetsiz iddiaları yakından takip etmekteyiz'

27 Haziran 2013 17:43

Kadın Gazeteciler Takipte kadın gazetecilere yönelik saldırılar ve aralarında Melih Gökçek'in BBC Türkçe muhabiri Selin Girit'i hedef göstermesi örneğinin de yer aldığı olaylara karşılık yayımladığı bildiride, "kadın gazeteci arkadaşlarımıza yönelik iftiraları ve bazı mesnetsiz iddiaları yakından takip etmekteyiz" denildi.

Kadın Gazeteciler Takipte'nin yayımladığı bildiri şöyle:

Gezi Parkı eylemlerinin ilk gününden beri, sahada bulunan meslektaşlarımız çeşitli saldırılara uğramıştır.

Kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlü gazetecilerin can güvenliği endişesiyle işlerini yerine getirmekten alıkonulması kabul edilemez.

Bu bağlamda, gazetecilerin görev başında hedef alınarak fiziksel veya sözlü saldırılara maruz kalmalarının hiçbir meşru açıklaması olamaz.

Bu süreçte, kadın gazeteci arkadaşlarımıza yönelik iftiraları ve bazı mesnetsiz iddiaları yakından takip etmekteyiz.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından sosyal medya üzerinden "ajanlık" iftirası ile hedef gösterilen BBC Türkçe Servisi çalışanı gazeteci Selin Girit'in yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Gökçek'in, Twitter hesabı üzerinden yazdığı mesajların, bir akıl tutulmasından ibaret olduğuna inanıyoruz.
Öte yandan, Akşam gazetesi yazarları Tuğçe Tatari, Nilay Örnek ve Sevim Gözay'ın, Gezi Parkı olaylarında sergiledikleri duruş nedeniyle görevlerine son verileceği iddialarının da, kadın gazetecileri hedef gösterme tutumdan ileri geldiği kanaatindeyiz.

"Kadın Gazeteciler Takipte" olarak, meslektaşlarımızın hedef gösterilmesinden dolayı duyduğumuz rahatsızlığı ve kadın gazetecileri karalama çabalarına yönelik bu tarz hareketleri kınadığımızı saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarız.

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