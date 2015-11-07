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Kadın gazeteci röportaj yaptığı Nouma'nın fotoğraflarını paylaştı, sevgilisinden dayak yedi!

Gazeteci E. S., oyuncu sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

07 Kasım 2015 21:16

Gazeteci E. S., Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma ile yaptığı röportajın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması yüzünden sevgilisi oyuncu M.S.H. tarafından defalarca darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

DHA'dan Arzu Kaya'nın haberine göre, olaya ilişkin savcıya ifade veren E.S., ünlü oyuncudan korunmak için uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda gelerek 6 aylık ilişkileri içerisinde 5 kez şiddete uğradığını belirten E.S., ilişkilerini noktaladığı  oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde darp edildiği süre içinde savcılığa başvurmayıp darp raporu da almadığını belirten E.S., "Mesleki kaygılar nedeniyle şikayetçi olmadım. Darp olayına ilişkin vücudumun çeşitli yerlerinin fotoğraflarını çektim, dosyaya sunacağım" dedi.  

Futbolcu Pascal Nouma ile yaptığı röportajın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşması üzerine, M.S.H.'nin önce telefonla kendisine hakaretler edip ardından da Üsküdar'daki evinde kendisini darp ettiğini iddia eden E.S., "Kapıyı açar açmaz tekme ile vurmaya başladı. Yere düştüm, yüzümü kapattım. Bu şekilde vurmaya devam etti. Ağlayarak beni bırakması için yalvardım. Beni darp ettikten sonra belinin ağrıdığını söyledi" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.  E.S, M.S.H. hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı verilmesini talep ederek cezalandırılmasını istedi. 

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