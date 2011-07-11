-KADIN GAZETECİ İFADE VERMEYE GİTMEDİ PARİS (A.A) - 11.07.2011 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn hakkında, kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayette bulunan Fransız gazeteci ve yazar Tristane Banon'un, polise ifade vermeye gitmediği bildirildi. Fransız basını, Banon'un, bu sabah için kendisine celp gönderilmesine rağmen, polise ifade vermeye gitmediğini duyurdu. Paris savcısı, genç gazetecinin, Strauss-Kahn'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açmasının ardından geçen hafta hazırlık soruşturması başlatmıştı. Savcılık bürosundan yapılan açıklamada, ABD'de cinsel saldırı suçuyla 1,5 ay tutuklu kaldıktan sonra kefaletsiz serbest bırakılan Strauss-Kahn hakkında Banon'un şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Banon, 5 Temmuz'da Strauss-Kahn'a karşı, 2002'de kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Söz konusu davanın aylarca, hatta yıllarca sürebileceği belirtiyor. 31 yaşındaki Banon, 2007'de bir televizyon programında, o tarihten beş yıl önce Strauss-Kahn'ın tecavüz girişimine uğradığını açıklamıştı.