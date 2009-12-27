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Kadın gazeteci cami avlusundan çıkartıldı

İsmailağa Cemaati üyelerinden Abdurrahman Narmanlı'nın(36)cenazesini takip etmek isteyen kadın gazeteci, cemaat üyeleri tarafından cami avlusundan çıkartıldı.

27 Aralık 2009 02:00

T24- DHA'nın haberine göre ERZURUM'da İsmailağa Cemaati üyelerinden 36 yaşındaki Abdurrahman Narmanlı'nın cenazesini takip etmek isteyen kadın gazeteci, cemaat üyeleri tarafından cami avlusundan çıkartıldı.

Geçirdiği trafik kazasında ölen İsmailağa Cemaati üyelerinden Abdurrahman Narmanlı için Erzurum'daki Lalapaşa Camii'nde bugün öğle namazı ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi gazeteciler arasında bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Ayşe Yıldız'ın yanına gelen cübbeli ve sarıklı bir cemaat üyesi, kendisinden cami avlusundan çıkmasını istedi. Cami avlusundan çıkan gazeteci görevini uzaktan yürütmeye çalıştı. Cenaze namazının başlamasına kısa süre kala diğer gazetecilerden de görüntü almamaları istendi. Cenaze namazına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'li Ahmet Küçükler, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ile yine Erzurum İl Başkanı Murat Kılıç da katıldı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Tortum İlçesi'ne bağlı Uncular Köyü'ne götürüldü.

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