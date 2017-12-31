Kadın futbolda tarihi fark: 20-1

Erol KAÇMAZ / İZMİT(Kocaeli), (DHA)
Kadınlar Futbol 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup\'ta Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Sakarya Ankaspor Kadın Futbol Kulübü\'nü 20-1 yendi.
Kadınlar Futbol 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup maçında Kocaeli, İzmit Mehmet Ali Kağıtçı Stadı\'nda ligin ilk yarısının son maçında Sakarya Ankaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 8-1 önde bitiren Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, ikinci yarı attığı gollere karşılaşmayı 20-1 kazandı. Kocaeli ekibinden Erva ve Kübra 6\'şar gole imza atarak galibiyette başrol oynarken, Sakarya Ankaspor\'un tek golünü Gizem kaydetti. Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ligin ilk yarısını lider kapattı.
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