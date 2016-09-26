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BBC Türkçe

Kadın FARC gerillası: Kürtaja zorlananlarımız oldu

Kolombiya hükümeti ile barış anlaşması imzalayarak 52 yıllık savaşa son veren FARC'ın üyeleri, anlaşma referandumda da onaylanırsa sivil hayata dönmeye hazırlanıyor. BBC, 15 yıldır FARC'ta savşaan bir kadın gerillayla ormandaki hayatlarını ve "zorla kürta

26 Eylül 2016 20:47

Kolombiya'da hükümet ile FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri), 50 yıldan uzun süren savaşı bitirerek barış imzaladı.

Anlaşma, Pazar günü yapılacak olan referandumda da onaylanırsa yürürlüğe girecek ve FARC gerillaları sivil hayata geri dönecek.

Kadın gerillalar, FARC'ın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Örgüt içinde kadınlar erkeklerle aynı haklara sahip.

BBC, 15 yıldır FARC'ta savaşan bir kadın gerillayla ormandaki hayatlarını ve "zorla kürtaj" iddialarını konuştu.

kürtaja zorladığı

52 yıl süren savaşta 260 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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