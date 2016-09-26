Kadın FARC gerillası: Kürtaja zorlananlarımız oldu

Kolombiya'da hükümet ile FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri), 50 yıldan uzun süren savaşı bitirerek barış imzaladı.

Anlaşma, Pazar günü yapılacak olan referandumda da onaylanırsa yürürlüğe girecek ve FARC gerillaları sivil hayata geri dönecek.

Kadın gerillalar, FARC'ın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor. Örgüt içinde kadınlar erkeklerle aynı haklara sahip.

BBC, 15 yıldır FARC'ta savaşan bir kadın gerillayla ormandaki hayatlarını ve "zorla kürtaj" iddialarını konuştu.

52 yıl süren savaşta 260 binden fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.