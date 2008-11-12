Kadın-erkek eşitliğinde Suudilerin önündeyiz!

Cenevre merkezli Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı yıllık kadın-erkek eşitliği sıralamasında Türkiye 121'inci sırada gerilerde yer aldı. Raporda Suudi Arabistan 128, Yemen ise 130'uncu sırada.



Kadınların erkeklerle sağlık ve eğitim, ekonomik güç ve siyasi temsil açısından, hangi ülkede ne kadar eşit olduğunu ortaya koyan raporda her yıl olduğu gibi ön sıraları Kuzey Avrupa ülkeleri tutuyor.



Bu ülkeler kadına çalışma hayatında doğum sırasında tanınan haklar, yüksek standartlı eğitim olanakları ve çocuk bakımında devlet yardımı ile liste başı. Fakat rapora göre Kuzey ülkelerinin bile bazı alanlarda mesafe katetmesi gerekiyor.



Norveç yine birinci



Dünya Ekonomik Forumu, 1'inci ülke konumunu bu yıl da koruyan Norveç'de dahi durumun mükemmellikten uzak olduğunu hatırlatıyor. Norveçli kadınlar, erkeklerin sahip olduğu ekonomik ve siyasi fırsatlar ile sağlık ve eğitim olanaklarının yüzde 82'sine sahip.



Kuzey ülkelerinin hemen altında ise İngiltere ve Almanya gibi ülkeler yer alıyor ki buralarda daha büyük sorunlara işaret ediliyor.



İngiltere ve Almanya geriye giidiyor



Rapora göre İngiltere ve Almanya bu konuda ileriye değil geriye gidiyorlar.



Dünya Ekonomik Forumu bu durumun faturasını sadece kadınların değil, tüm ekonominin ödeyeceğinin altını çiziyor. Zira nüfusun yarısı gerçek üretim potansiyelini ortaya koyamadığı için ekonomi de bundan olumsuz etkileniyor.



Başka büyük ekonomilerin de kadın erkek eşitliğini sağlamada bir hayli mesafe katetmesi gerektiği anlaşılıyor.



ABD bu konuda dünya sıralamasında 27'inci, Çin ise bazı iyileşmelere rağmen 57'inci sırada. (BBC)

