-KADIN EMEKÇİLER SUSKUN ANKARA (A.A) - 07.01.2011 - Kamu emekçisi kadınlar kamusal alanda çeşitli olumsuz davranışla ve şiddetle karşılaşıyor. Kadınların büyük bölümü bu olaylar karşısında herhangi bir şey yapmıyor, olayı suskunlukla geçiştiriyor. KESK'ten yapılan açıklamaya göre, KESK AR, Ekim 2010'da 15 ilde Kamusal Alanda Kadına Yönelik Şiddet Araştırması gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında 972 kamu emekçisi kadınla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Kadınlara, kamusal alan olarak tanımlanan işyeri, sokak ve kamusal güç-kolluk kuvvetleri başta olmak üzere kadınların şiddete ilişkin deneyimlerini, şiddete maruz kalıp kalmadıklarını ve şiddetle baş etme yollarını, kullandıkları dayanışma ağlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen sorular yöneltildi. ''İş yerinde aşağıdaki davranışlardan herhangi biriyle karşılaştınız mı?'' sorusuna karşılık kadınların yüzde 30'u amirleri tarafından takdir edilmediklerini, yüzde 25'i iş yükünün fazla olduğunu, yüzde 24'ü amirlerinin kendilerine bağırdığını, yüzde 22'si kendisine saygı gösterilmediğini, yüzde 13'ü dinlenilmediklerini, yüzde 11'i aşağılayıcı davranışlarla, tavırlarla karşılaştıklarını ifade etti. Kadınların 16'sı amirlerinin giyimlerine, yüzde 7'si saçlarına ve makyajlarına karıştığını belirtti. Mesai arkadaşlarına ilişkin verilen cevaplarda kadınların yüzde 17'si mesai arkadaşlarının kendilerine saygı göstermediklerini, yüzde 11'i takdir etmediklerini dile getirdi. Fiziksel şiddet olarak nitelendirilebilecek eylemlerin yapılma oranı ise hem amirlerde hem de mesai arkadaşlarında yüzde 2-3 arasında olarak ifade edildi. Araştırmada, olumsuz davranışlarla ya da şiddetle karşılaşan kadınların baş etme yollarına bakıldığında ise bu tür davranışlarla karşılaşan kadınların yüzde 60'ından fazlası herhangi bir şey yapmıyor, olayı suskunlukla geçiştiriyor. Sendika üyesi kadınların iş yerinde şiddet ya da olumsuz davranışlar karşısında sendika üyesi olmayan kadınlara göre daha aktif bir tavır aldıkları görülüyor. Üst mercilere şikayet etme, konuşarak halletmeye çalışma, arkadaşlarından destek isteme ve benzeri tüm baş etme mekanizmalarını sendika üyesi kadınlar daha fazla kullanıyor.