Kadın doktorun boğazını sıktılar, saçlarından sürükleyip tokat attılar!

Doktorlara yönelik şiddet tartışılırken iki saldırı haberi de İzmir’den geldi. Hasta yakınları tarafından darp edilen ve bıçak çekilen iki doktor ölümden döndü.

Gaziantep’te Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesi, gözleri hastanelerde yaşanan şiddet olaylarına çevirirken, şiddetin büyüklüğünde bir azalma olmadı. Bugün gazetesinin özel haberine göre; İzmir’deki Özel Baki Uzun Hastanesi’ne kalp krizi şikayetiyle getirilen bir hasta yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İki kez kalbi duran 48 yaşındaki hasta, Dr. İlkem Arkun tarafından hayata döndürüldü ancak 3. kez durduğunda yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberinin, hastanın yakınlarına bildirilmesiyle olaylar başladı.



Boğazını sıktılar, saçından sürüklediler



Acı haberi kabullenemeyen iki hasta yakını doktoru suçladı. Yoğun bakım ünitesini basan iki saldırgan, Dr. İlkem Arkun’un önce boynunu sıktılar daha sonra saçından sürükleyip, tokat atmaya başladı. Saldırganlar daha sonra yakınlarına haber verdi. Kısa sürede hastaneye akın eden hastanın yakınları, hastaneyi bir anda savaş alanına çevirdi. Saldırganların bir bölümü alt katta önlerine gelen her şeyi kırıp dökerken, bir kısmı da hasta odalarının bulunduğu üst kata çıktı.

Hastalar, rehin alınma korkusuyla kendilerini odalarına kilitledi. Doktorlar canlarını kurtarmak için kendilerini sokağa atınca, yoğun bakımda tedavi gören hastalar yaklaşık 1 saat boyunca doktorsuz kaldı, hastanede büyük maddi hasar oluştu.



Çevi kuvvet kurtardı



Hastanenin güvenlik görevlileri yetersiz kalınca durum polise bildirildi. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet polisinin güçlükle sakinleştirdiği saldırganlar götürüldükleri polis merkezinde serbest bırakıldı. Olay gecesi dehşeti yaşayan, aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu alan 6 yıllık hekim Dr. İlkem Arkun, “Bir an da kalabalıklaştılar. Korkunç bir öfkeleri vardı. 2 kişi özellikle başı çekiyordu" dedi.

Dr. Arkun, "Hastaneye saldırmaya gelen 5-10 kişinin, ölüm olayından haberdar olduğunu bile düşünmüyorum. Boynumu sıktılar, tokat attılar, sırtıma vurdular, savurdular. Bu işi kan davasına çevirdiler, tehdit edildim. Şu an raporluyum ama görevimin başına tekrar nasıl döneceğimi bilmiyorum. Her an hastaneye 'acaba tekrar gelirler mi?' korkusu yaşıyorum, polisten koruma istedim” diye konuştu.

Sağlık çalışanı 4 arkadaşıyla birlikte suç duyurusunda bulunan Dr. İlkem Arkun ve arkadaşları hastaneye istifa dilekçelerini sunsalar da kabul edilmedi.



Cezalar artırılsın



Hastanenin başhekimi Dr. Orhan Aras, yaşadıkları olayın ilk olmadığını son da olmayacağını söyleyerek, “Nasıl ki bir polise yada askere saldırmanın cezası normal bir darp olayından farklıysa aynı durumun bizim için de geçerli olmasını istiyoruz. Can kurtarırken saldırıya uğruyoruz” dedi.



Doktora bıçak çektiler



Kolunda ve parmağında ağrı şikâyetiyle hastanenin acil servisine getirilen hastanın yakınları, nöbetçi doktoru önce yumrukladı, ardındanda bıçak çekti.

Olay dün İzmir’de, Özel Şifa Üniversitesi Hastanesi’nde yaşandı. Saat 01.40 sıralarında, sağ kol ve el parmaklarında ağrı şikâyetiyle hastanenin acil servisine getirilen hastaya bakan hemşire, “yeşil” yani “risksiz” kodu verdi. İddiaya göre, hastalarının acil olarak değerlendirilmemesine sinirlenen hasta yakını Salih S.’nin yanına giden nöbetçi Doktor Özgür Tekin, hastayı bu kez kendisi kontrol etti. Hastanın kol ve parmağındaki ağrının gerçekten de yeşil kodu gerektirdiğini gören Dr. Özgür Tekin, “Tespit doğru, hastanın kayıt işlemlerini tamamlayın” dediğinde, hastanın oğlu, “Annem bypass ameliyatı oldu, ben belgeleri almaya gidiyorum, bu arada anneme bir şey olursa seni öldürürüm” diye bağırdı. Bu arada diğer hasta yakınları, personelin de araya girmesiyle dışarı çıkarıldı.



Hastanede olay çıkardılar



Hastane önünde küfür ve tehditlere devam eden hasta yakınlarının bağırmalarını odasından duyan Dr. Özgür Tekin, bir süre sonra kapının önüne çıktı. Yaşanan tartışma sırasında hasta yakınlarının üzerine saldırdığını söyleyen Dr. Tekin, “Bir kişi cebinden açılabilir bıçak çıkardı. Bıçağı bana doğru salladı. Bıçak isabet etmedi” şeklinde konuştu. Dr. Özgür Tekin savcılığa suç duyurunsunda bulundu. Dr. Tekin, “Şu an itibariyle nöbete gitmeye dahi cesaret edemiyorum” diye konuştu.